Les manifestants affrontent la police birmane lors d’une manifestation contre le coup d’État militaire à Naypyidaw le 9 février. | AFP via Getty Images

Les sanctions dirigées par les États-Unis contre le Myanmar ont déjà contribué à faire avancer le pays vers la démocratie. Pourraient-ils travailler à nouveau?

Le président Joe Biden a annoncé que les États-Unis imposaient des sanctions à l’armée birmane après le renversement de la direction civile du pays lors d’un coup d’État la semaine dernière.

S’exprimant de la Maison Blanche mercredi, Biden a détaillé une réponse en trois volets que son administration poursuivrait. Le premier est un décret qui impose des sanctions aux chefs militaires qui ont organisé et lancé le coup d’État, ainsi qu’à leurs intérêts commerciaux et aux membres de leur famille proche. La première série d’objectifs sera identifiée cette semaine, a-t-il déclaré.

L’administration Biden empêchera également le régime d’accéder à ses quelque 1 milliard de dollars détenus aux États-Unis, bien que le financement américain pour les groupes de la société civile et les plus vulnérables se poursuivra. Et il imposera de nouveaux contrôles à l’exportation et gèlera les actifs sans nom qui pourraient profiter au gouvernement dirigé par l’armée du Myanmar.

Biden a appelé le régime à libérer le chef civil Aung San Suu Kyi, qui fait partie des centaines de responsables pro-démocratiques détenus; il a également déclaré que les dizaines de milliers de citoyens exigeant un retour à la démocratie doivent être autorisés à manifester sans menace de violence ou d’emprisonnement.

Pour que Biden mette fin à ces réprimandes, il a déclaré que l’armée devrait renoncer au pouvoir qu’elle a saisi et permettre au Myanmar de revenir au gouvernement plus démocratique qu’il a renversé.

«Le monde regarde», a déclaré Biden. «Nous serons prêts à imposer des mesures supplémentaires» si les dirigeants militaires ne tiennent pas compte des demandes de l’Amérique et «travaillerons avec nos partenaires internationaux pour exhorter les autres nations à se joindre à nous dans ces efforts».

Le président a signalé que de tels mouvements allaient arriver. Dans une déclaration en réponse au coup d’État de la semaine dernière, Biden a déclaré: «Les États-Unis ont supprimé les sanctions contre la Birmanie au cours de la dernière décennie sur la base des progrès vers la démocratie. Le renversement de ces progrès nécessitera un examen immédiat de nos lois et autorités en matière de sanctions, suivi de mesures appropriées. »

Une fois cet examen terminé, Biden a franchi sa première véritable étape pour punir le régime dirigé par l’armée du Myanmar.

«C’est un ciblage sérieux», a déclaré Amy Liu, professeur agrégé à l’Université du Texas à Austin, notant les similitudes entre ces réprimandes et ce que l’administration Obama a imposé à l’Iran pour ne pas avoir stoppé les progrès de son programme nucléaire. «Ces sanctions ont amené l’Iran à la table», menant finalement à l’accord nucléaire de 2015. «Alors peut-être que ça marchera?»

Les sanctions ont contribué à faire du Myanmar un gouvernement plus démocratique. Ils pourraient le faire à nouveau.

Le Myanmar a basculé entre le leadership militaire et le leadership civil depuis 1948, bien que le Tatmadaw, comme les forces armées du pays sont officiellement connues, est resté l’institution la plus puissante tout le temps. Les États-Unis et d’autres nations ont ainsi imposé des sanctions contre le Myanmar pendant des décennies, espérant que ces punitions obligeraient les généraux à adopter des réformes pro-démocratie et à cesser d’abuser des droits de l’homme.

Ils ont travaillé, au moins pendant un certain temps. Suu Kyi, assignée à résidence depuis 1989 pour avoir dirigé un mouvement pro-démocratie contre l’armée, a finalement été libérée en 2010. Puis la junte a abandonné une partie de son contrôle en 2011 et a gouverné aux côtés de la NLD de Suu Kyi.

Cet arrangement était au mieux quasi démocratique: la constitution rédigée par l’armée de 2008 a donné au Tatmadaw au moins 25% des sièges de la législature, quoi qu’il arrive. C’était crucial, car aucun amendement à la nouvelle constitution ne pouvait être adopté sans que plus de 75% des législateurs ne votent pour eux.

Les forces armées pourraient en effet opposer leur veto à toute tentative de changer la donne. Cela a donné au gouvernement du Myanmar une vitrine de la démocratie – le parti au pouvoir pouvait gérer les aspects quotidiens de la politique intérieure et étrangère – sans jamais vraiment menacer l’emprise du Tatmadaw sur le pouvoir.

Mais ensuite, la NLD est devenue populaire, battant le bras politique de l’armée lors des élections législatives de 2015 – conduisant les États-Unis à lever les sanctions l’année suivante – puis à nouveau en 2020. avait également pour mandat de dépouiller l’armée de ses autorités autocratiques. Cela a aidé les États-Unis et d’autres pays à lever les sanctions en raison du leadership de Suu Kyi.

Cela l’a en partie amenée à rechercher des réformes plus audacieuses. En mars 2020, par exemple, Suu Kyi a proposé de réduire le nombre de sièges alloués aux officiers militaires au Parlement. Elle a reçu le soutien de la majorité pour la mesure à l’Assemblée législative – mais le Tatmadaw a opposé son veto à cette décision.

En fin de compte, l’influence et la menace croissantes de Suu Kyi sur l’emprise du pouvoir de l’armée ont conduit le Tatmadaw à lancer un coup d’État, quelques heures avant qu’un nouveau Parlement dirigé par la NLD ne siège pour la première fois. Aujourd’hui, une grande partie du pays est descendue dans les rues des villes pour exiger le retour à un leadership civil et à un régime démocratique.

Les actions de Biden ramènent donc essentiellement toute la situation à l’ère d’avant 2011: avec le mouvement pro-démocratie affaibli et ses dirigeants détenus, et l’armée contrôlant pleinement le pays mais sous pression.

Certains sont sceptiques que la décision de Biden aura beaucoup d’impact. «Même les sanctions utilisées à l’époque d’Obama n’ont abouti à une forme de démocratisation très limitée que dans les années 2010», a déclaré Darin Self, un expert des forces armées de l’Asie du Sud-Est à l’Université Cornell.

De plus, a-t-il ajouté, «les observateurs du Myanmar et du Myanmar sont très inquiets que de lourdes sanctions imposent des coûts sévères au citoyen moyen, ce qui ne pourrait pas être pire.»

Mais si les actions de Biden réussissent, et c’est un gros si, les mesures américaines ne changeront pas immédiatement les choses, s’attendent les experts. « Même dans le cas de l’Iran », a déclaré Liu de l’Université du Texas, « il a fallu un certain temps pour que cela fonctionne. »

Le monde est peut-être confronté à un Myanmar dirigé par l’armée depuis un certain temps. C’est une perspective particulièrement troublante pour les millions de personnes vivant sous une dictature nouvellement revigorée.