Biden annonce des plans pour faire face à “l’urgence” climatique

Mais la lenteur du déploiement par M. Biden de nouvelles réglementations climatiques sur les centrales électriques et les automobiles a également alimenté la frustration de nombreux membres de la base démocrate qui affirment que l’état tumultueux de la nation nécessite une urgence. Mais avec la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade, la flambée de l’inflation et l’échec de la législation sur le climat, M. Biden a surtout exhorté le Congrès à agir et les Américains à voter tout en évitant une action exécutive radicale qui, selon son administration, pourrait être bloquée devant les tribunaux. .

La combinaison de l’inaction au Congrès et du nombre croissant de crises a mis M. Biden dans une impasse politique quelques mois seulement avant les élections de mi-mandat. La possibilité que les démocrates puissent céder le pouvoir aux républicains a ajouté de l’urgence à la nécessité d’adopter rapidement une législation.

«Il y avait des attentes très élevées autour d’un nombre assez élevé de questions allant du climat à la démocratie et les espoirs d’avoir un héritage climatique de type FDR ont été remplacés par l’inversion des droits vieux de 50 ans dans ce pays que les jeunes femmes sont censées avoir », a déclaré Sean McElwee, directeur exécutif fondateur de Data for Progress, une organisation libérale de politiques et de sondages. “Je pense que c’est démoralisant et peut-être que les attentes étaient trop élevées.”

Au cours de l’année écoulée, M. Biden a ordonné à l’EPA de créer de nouvelles réglementations pour réduire les émissions des trois plus grandes sources de pollution du pays : les voitures, les centrales électriques et les puits de pétrole et de gaz. Combinées, ces règles pourraient réduire considérablement la pollution par le carbone du pays, ont déclaré des experts, en supposant qu’elles résistent aux inévitables poursuites des États républicains. Mais les règles ne devraient pas être achevées avant 2023 ou 2024 – et leur ambition pourrait encore être édulcorée en réponse aux objections politiques des constructeurs automobiles, des travailleurs syndiqués et des électeurs de l’État swing.

“La réalité peu sexy est qu’avec ces outils, nous ferons des progrès, et ce ne sera pas autant que Biden espérait”, a déclaré Jody Freeman, professeur de droit de l’environnement à Harvard qui a conseillé la Maison Blanche d’Obama sur la politique climatique. “Mais il vaut mieux faire des progrès que ne rien faire – et avec le temps, ces règles pourraient débloquer de nouvelles technologies et des gains que nous ne pouvons pas anticiper sur la route.”

Certains démocrates considèrent la lenteur et le profil bas de l’élaboration des règles comme une sorte de concession à M. Manchin, un sénateur de l’État du charbon qui s’est opposé à de nombreuses règles de l’EPA. La Maison Blanche espère toujours que M. Manchin reviendra à la table à l’automne pour négocier une partie d’un projet de loi sur le changement climatique.