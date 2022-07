Biden annonce de nouveaux programmes climatiques, mais pas de déclaration d’urgence

Les initiatives comprennent le financement de 2,3 milliards de dollars pour un programme qui aide les communautés à se préparer aux catastrophes en élargissant le contrôle des inondations et la rénovation des bâtiments, ainsi qu’en mobilisant des fonds pour aider les familles à faible revenu à couvrir les coûts de chauffage et de climatisation.

Le président demande également au ministère de l’Intérieur de proposer de nouvelles zones éoliennes offshore dans le golfe du Mexique, un plan qui pourrait alimenter plus de 3 millions de foyers et aider l’administration à atteindre son objectif de déployer 30 gigawatts d’énergie éolienne offshore d’ici 2030. Biden ordonne au secrétaire de l’Intérieur de faire progresser le développement de l’énergie éolienne dans les eaux au large de la côte atlantique centrale et méridionale et de la côte du golfe de Floride.

Sans le soutien de Manchin sur le projet de loi, le président doit s’appuyer principalement sur les décrets pour lutter contre le changement climatique, qui peuvent être annulés par les futures administrations. Certaines mesures exécutives pourraient limiter les émissions provenant de la production de combustibles fossiles sur les terres et les eaux fédérales et renforcer l’utilisation des véhicules électriques.

Les démocrates et les groupes environnementaux avaient appelé le président à publier une déclaration d’urgence qui débloquerait des ressources fédérales pour lutter contre le changement climatique. Une telle déclaration pourrait conférer à l’administration une autorité légale pour arrêter certains forages pétroliers et gaziers ou d’autres projets de combustibles fossiles et transférer des fonds vers des projets d’énergie propre.

Sens Jeff Merkley, D-Ore. et Bernie Sanders, I-Vt. ont été rejoints par sept législateurs démocrates dans le but d’exhorter Biden mercredi à décerner immédiatement une urgence climatique pour débloquer les pouvoirs de la loi sur l’urgence nationale (NEA) et poursuivre des mesures réglementaires et administratives pour réduire les émissions.

“Déclarer la crise climatique une urgence nationale dans le cadre de la NEA débloquerait des pouvoirs pour reconstruire une meilleure économie avec des actions significatives et concrètes”, ont écrit les sénateurs dans la lettre. “Dans le cadre de la NEA, vous pourriez réorienter les dépenses pour construire des systèmes d’énergie renouvelable sur des bases militaires, mettre en œuvre des solutions de transport propres à grande échelle et financer des projets d’énergie distribuée pour renforcer la résilience climatique.”

Biden s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis de 50% à 52% d’ici la fin de la décennie et à atteindre zéro émission nette d’ici 2050. Mais sans législation climatique majeure, le pays est sur la bonne voie pour manquer l’objectif du président, selon un analyse par le cabinet d’études indépendant Rhodium Group.

“Une déclaration historique d’urgence climatique est exactement ce dont nous avons besoin de Biden pour correspondre à l’ampleur et à l’urgence de cette crise”, a déclaré Jean Su, directeur du programme Energy Justice au Center for Biological Diversity. “En débloquant des pouvoirs climatiques cruciaux, Biden peut mettre l’éclairage au gaz de Manchin derrière nous et s’occuper à nous sortir des combustibles fossiles et à construire la centrale d’énergie renouvelable dont nous avons désespérément besoin.”