Alors qu’il s’est arrêté avant de déclarer une urgence nationale, Biden contournera le Congrès pour faire avancer son programme vert

Le président Joe Biden a annoncé mercredi que son administration prendrait des mesures exécutives pour lutter contre le climat apparent “urgence” dans les prochaines semaines. Alors qu’il y avait initialement des rumeurs selon lesquelles le président déclarerait une urgence nationale sur la question, il s’est arrêté avant cette étape radicale.

S’exprimant dans une centrale électrique au charbon fermée dans le Massachusetts, Biden a déclaré que “puisque le Congrès n’agit pas comme il le devrait”, il utiliserait son “des pouvoirs exécutifs pour lutter contre la crise climatique en l’absence d’action de l’exécutif.”

Biden a expliqué qu’il commencerait à signer des décrets dans les prochains jours pour financer des programmes de défense contre les inondations, donner de l’argent aux familles à faible revenu pour couvrir les frais de chauffage et établir d’énormes parcs éoliens offshore dans le golfe du Mexique.

La décision de Biden de statuer par décret sur les questions climatiques est intervenue après que le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, un démocrate, a déclaré la semaine dernière à la direction du parti qu’il ne soutiendrait pas une série de dispositions climatiques dans le Build Back Better Act, un projet de loi de financement de 2 billions de dollars qui ne peut pas passer un Sénat équitablement divisé sans son soutien. Manchin a déclaré qu’un projet de loi de dépenses aussi massif “ajouter du carburant au feu de l’inflation.”

Les médias ont rapporté mardi que Biden déclarerait une urgence nationale pour élargir ses pouvoirs pour définir la politique climatique, mais la Maison Blanche a déclaré plus tard qu’une telle mesure ne serait pas prise.

Quelle que soit leur portée, les ordres de Biden pourraient être annulés au moment où un républicain prend ses fonctions. Cependant, avec le Sénat dans l’impasse, les pouvoirs exécutifs de Biden ont été jusqu’à présent son seul moyen de résoudre les problèmes climatiques pendant son mandat.

Ces commandes ont eu un impact considérable sur l’économie américaine. Une série de décrets signés par Biden au cours de sa première semaine au pouvoir a annulé le pipeline Keystone XL, signé le soutien des États-Unis à l’accord de Paris sur le climat et interrompu tous les nouveaux permis de forage pétrolier et gazier sur les terres fédérales. Les républicains ont imputé la hausse record des prix du gaz aux États-Unis à ces décrets, mais Biden n’a montré aucune indication qu’il prévoyait d’annuler les commandes, blâmant plutôt la hausse des coûts de l’énergie sur le président russe Vladimir Poutine.

Poutine a accusé Biden et d’autres dirigeants occidentaux de saboter leurs propres approvisionnements énergétiques via des sanctions contre la Russie et une adhésion à “types d’énergie non traditionnels”. Les affirmations selon lesquelles Moscou est responsable de la hausse des prix du carburant sont une tentative de « rejeter la responsabilité de leurs propres erreurs » sur la Russie, a-t-il déclaré mardi.