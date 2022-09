Biden annonce 2,9 milliards de dollars pour lutter contre l’insécurité alimentaire mondiale

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi 2,9 milliards de dollars supplémentaires pour un fonds visant à aider à résoudre l’insécurité alimentaire mondiale causée en partie par l’invasion par la Russie de l’Ukraine productrice de céréales.

Biden fera cette annonce dans son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies, a indiqué la Maison Blanche. L’argent “s’appuie sur les 6,9 milliards de dollars d’aide du gouvernement américain pour soutenir la sécurité alimentaire mondiale déjà engagés cette année”, indique un communiqué.

La Maison Blanche a déclaré que les approvisionnements alimentaires étaient dangereusement perturbés par “les effets cumulés de la pandémie, l’aggravation de la crise climatique, la hausse des coûts de l’énergie et des engrais et les conflits prolongés – y compris l’invasion de l’Ukraine par la Russie”.

La tourmente a “perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales et fait considérablement augmenter les prix mondiaux des denrées alimentaires”.

En particulier, la sécheresse à long terme a laissé certaines parties de la Somalie menacées de famine, a déclaré la Maison Blanche.

“Cette nouvelle annonce de 2,9 milliards de dollars permettra de sauver des vies grâce à des interventions d’urgence et d’investir dans l’aide à la sécurité alimentaire à moyen et long terme afin de protéger les populations les plus vulnérables du monde contre l’escalade de la crise mondiale de la sécurité alimentaire.”