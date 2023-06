Biden anéantit les espoirs de Wallace de devenir le prochain patron de l’OTAN – Telegraph

Le camouflet du président américain à la candidature du secrétaire britannique à la Défense pourrait envenimer les relations bilatérales, selon les sources du journal

Le gouvernement britannique est frustré par la décision du président américain Joe Biden de ne pas approuver la candidature du secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace pour devenir le prochain secrétaire général de l’OTAN, a rapporté jeudi le Daily Telegraph, citant des sources.

Selon des hauts responsables britanniques anonymes interrogés par le journal, Londres se sentait « mal laché » par le refus apparent de Biden, suggérant qu’il pourrait jeter une clé dans la «relation spéciale» entre les deux États occidentaux. « Nous sommes censés être leur allié le plus proche. Et c’est ce que nous obtenons. C’est ce que c’est… mais c’est mauvais pour les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis », une source a dit.

Il a également poursuivi en se plaignant que Washington avait fait le Royaume-Uni « un mauvais tour » en privilégiant une « Dame danoise », une référence apparente à Mette Frederiksen, la première ministre du Danemark, dont on dit qu’elle a de bonnes chances de devenir le prochain chef de l’OTAN.

Cependant, selon le rapport, alors que Biden voulait initialement que Frederiksen succède à Jens Stoltenberg, l’actuel secrétaire général du bloc militaire dirigé par les États-Unis, il a refroidi sa candidature après qu’elle n’ait pas réussi à l’impressionner lors d’une récente réunion à Washington.

Wallace, qui est apparu comme un fervent faucon anti-russe au milieu du conflit ukrainien, aurait été un choix populaire parmi de nombreux membres de l’OTAN. Cependant, sa candidature s’est heurtée à l’opposition de plusieurs dirigeants européens, qui ont fait pression pour que le prochain patron de l’OTAN vienne d’un pays de l’UE, indique le rapport. Une source du Telegraph a accusé la France et l’Allemagne de « gratter » pour empêcher Wallace de prendre le poste.

Dans ce contexte, Washington aurait convaincu plusieurs de ses alliés européens de reporter la décision de remplacement tout en essayant de persuader Stoltenberg, qui occupe le poste depuis neuf ans, d’accepter de rester encore 12 mois.

Plus tôt ce mois-ci, Biden a déclaré publiquement que le secrétaire britannique à la Défense ferait une « très qualifié » chef du bloc, même s’il s’est arrêté avant de jeter son poids derrière sa candidature.

Dans une interview avec The Economist mercredi, Wallace, qui avait déjà longuement parlé de sa vision de l’avenir du bloc s’il devenait son prochain chef, a signalé qu’il n’avait plus l’intention de se disputer ce poste.