Biden amène les dirigeants du Congrès à la Maison Blanche à un moment charnière pour l’aide à l’Ukraine et l’accord sur la frontière américaine

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a accueilli les principaux dirigeants du Congrès à la Maison Blanche pour souligner les besoins de sécurité de l’Ukraine alors qu’elle continue de lutter contre l’invasion russe vieille de près de deux ans, dans l’espoir de donner un élan aux efforts visant à transférer 110 milliards de dollars d’aide bloquée à l’Ukraine, à Israël et à d’autres alliés des États-Unis.

Le président Mike Johnson, lors de l’une de ses rares rencontres directes avec le président, a profité de ce moment en face-à-face pour pousser Biden à adopter des mesures de sécurité aux frontières plus strictes, le président lui disant que les législateurs républicains exigeaient un « changement politique substantiel » et insistaient sur le fait que les mesures exécutives de la Maison Blanche en matière d’immigration ont affaibli la frontière.

L’opposition des deux dirigeants a mis en évidence la nature précaire des négociations complexes visant à débloquer l’aide à l’Ukraine, qui reposent sur des négociations visant à adopter des mesures plus strictes à la frontière entre les États-Unis et le Mexique afin de satisfaire les républicains qui hésitent autrement à envoyer davantage d’aide à l’étranger.

Alors que Biden, Johnson et d’autres législateurs qui se sont rendus à la Maison Blanche sont globalement d’accord sur le fait de continuer à soutenir Kiev et de mettre en œuvre des restrictions à la frontière, les deux parties sont restées en désaccord sur les détails, le président poussant les négociateurs de la Maison Blanche et du Sénat sur les mesures d’immigration. cela va au-delà de ce que Biden est prêt à accepter.

“Nous comprenons qu’il existe des inquiétudes concernant la sûreté, la sécurité et la souveraineté de l’Ukraine”, a déclaré Johnson aux journalistes après la réunion, qui a duré plus de 80 minutes et a réuni de hauts dirigeants du Congrès et de hauts législateurs des comités de sécurité nationale. “Mais le peuple américain a les mêmes préoccupations concernant notre propre souveraineté intérieure, notre sûreté et notre sécurité.”

Plus tard, à Capitol Hill, Johnson a déclaré qu’il était « prudemment optimiste » en passant devant les journalistes.

À l’intérieur de la salle du Cabinet, alors que la cheminée rugissait et que du thé et du café étaient servis, Biden a de nouveau clairement expliqué aux législateurs ce qu’il avait dit en public pendant des semaines : que la frontière est brisée et que des changements importants sont nécessaires, selon les participants.

“Il a même dit : ‘Je ferai une grosse affaire à la frontière'”, a déclaré le représentant Jim Himes, Démocrate du Connecticut, racontant les paroles de Biden lors de la réunion.

Une partie de l’idée derrière la réunion était de la remplir de dirigeants de la sécurité nationale, afin de faire comprendre à Johnson l’importance du programme d’aide et l’approche actuelle des États-Unis dans les affaires mondiales. Ainsi, lors de la réunion de mercredi, les membres de l’équipe de sécurité nationale de Biden ont cherché à souligner l’impact réel de la diminution du soutien américain sur le champ de bataille en faveur de l’Ukraine.

Les responsables de la Maison Blanche ont expliqué aux législateurs que les forces ukrainiennes sont à court d’armes clés, y compris des armes que les Ukrainiens n’ont d’autre choix que d’utiliser en raison de la nature actuelle des combats, selon deux responsables américains qui n’étaient pas autorisés à commenter publiquement et ont demandé l’anonymat pour discuter des discussions privées.

L’un des responsables a déclaré que l’équipe de Biden s’est effondrée mois après mois pour expliquer aux législateurs l’impact que l’absence d’accord au Congrès aurait sur la capacité de l’Ukraine à défendre son territoire et à faire dérailler ses efforts pour reconquérir les terres capturées par la Russie. Les responsables de la Maison Blanche ont également souligné aux législateurs que le manque d’engagement des États-Unis à fournir des fonds supplémentaires à Kiev a encouragé le dirigeant russe Vladimir Poutine à mener certains des plus grands bombardements sur le sol ukrainien depuis le début de la guerre en février 2022.

À la suite de la réunion, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a averti que si le Congrès ne donnait pas son feu vert à davantage d’aide, « d’ici un an, nous serions en retrait, faisant toutes sortes de choses dont nous ne voudrions pas ». faire.” Schumer a également déclaré que Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Biden, avait expliqué comment des pays comme le Japon et la Corée « se détourneraient probablement de nous si nous ne soutenions pas l’Ukraine ».

Selon le compte rendu de la réunion de la Maison Blanche, Biden « a souligné l’importance pour le Congrès de veiller à ce que l’Ukraine dispose des ressources dont elle a besoin – y compris des capacités de défense aérienne et d’artillerie – pour se défendre contre l’invasion brutale de la Russie » et « a discuté des conséquences stratégiques de l’inaction pour l’Ukraine, le Les États-Unis et le monde.

« Il a été clair : l’incapacité continue du Congrès à agir met en danger la sécurité nationale des États-Unis, l’Alliance de l’OTAN et le reste du monde libre », a déclaré la Maison Blanche. « Le président a appelé le Congrès à fournir rapidement des fonds supplémentaires pour soutenir l’Ukraine et envoyer un signal fort de la détermination des États-Unis. »

Biden a invité les législateurs au début d’une année électorale alors que la sécurité des frontières et les guerres à l’étranger ponctuent la course à la Maison Blanche alors qu’il fait face à une potentielle revanche contre le républicain Donald Trump avec le contrôle de la présidence et du Congrès en jeu.

Cela survient également alors que le Congrès est sur le point d’approuver rapidement financement temporaire pour éviter une fermeture du gouvernement, reportant les batailles annuelles en matière de dépenses, mais alors que le programme d’aide supplémentaire reste annulé pendant les négociations sur l’immigration et les frontières.

Avant la réunion, le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que le paquet pourrait être prêt à être voté dès la semaine prochaine, même si les négociations sont en cours. Schumer, optimiste, a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche que les chances d’un accord frontalier sont « un peu supérieures à la moitié maintenant ».

“C’est la première fois que je peux dire cela”, a déclaré Schumer.

Johnson, depuis qu’il a pris le marteau en octobre, a indiqué qu’il croyait personnellement au soutien de l’Ukraine dans ses efforts pour expulser la Russie. Il a rencontré Zelensky en privé lors de la tournée éclair du président ukrainien à Washington le mois dernier pour demander de l’aide avant la fin de l’année.

Néanmoins, reflétant les points de vue de sa conférence, Johnson a insisté sur le fait que tout accord sur la sécurité des frontières doit s’aligner sur le projet de loi strict sur la sécurité des frontières adopté par la Chambre et qu’aucun démocrate ne soutient. Il a fait preuve d’une certaine flexibilité après la réunion de la Maison Blanche mercredi, déclarant aux journalistes que les Républicains n’insistaient pas sur un « nom particulier sur un texte législatif ».

Johnson a également déclaré aux législateurs lors d’une réunion privée ce week-end qu’ils pourraient probablement faire adopter leurs priorités avec un président républicain, bien que l’orateur n’ait pas voulu dire cela pour empêcher de ne pas agir maintenant, a déclaré un assistant de direction du GOP familier avec l’appel.

Mais les sénateurs, même leurs compatriotes républicains, affirment que l’approche de la Chambre est vouée à l’échec et ne trouvera jamais le soutien bipartisan dans les deux chambres nécessaire pour être approuvée.

Au lieu de cela, un noyau de sénateurs dirigé par le sénateur républicain James Lankford de l’Oklahoma s’est réuni en privé pendant des semaines avec les principaux conseillers de Biden, dont le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, pour élaborer un paquet de sécurité aux frontières qui pourrait être promulgué.

Lankford a déclaré aux journalistes mardi soir qu’il espérait préparer le texte du projet de loi alors que les négociations tentaient de se terminer bientôt.

McConnell a déclaré en privé aux sénateurs républicains la semaine dernière qu’ils devraient accepter l’accord que Lankford propose, selon une personne ayant obtenu l’anonymat pour discuter de la réunion à huis clos.

Le leader républicain a fait écho à ce message lors de la réunion de la Maison Blanche, affirmant qu’il existe désormais une opportunité de conclure un accord frontalier que les républicains ne pourraient pas obtenir s’ils avaient le Sénat, la Chambre et la présidence, selon Himes.

“J’ai interprété ce commentaire comme un avertissement à l’orateur”, a déclaré Himes.

Le plan de sécurité plus large comprend environ 60 milliards de dollars pour l’Ukraine, qui sont principalement utilisés pour acheter des armes américaines pour mener la guerre et renforcer ses propres opérations gouvernementales, ainsi que quelque 14,5 milliards de dollars pour Israël, environ 14 milliards de dollars pour la sécurité des frontières et des fonds supplémentaires pour d’autres besoins de sécurité.

__

Les rédacteurs d’Associated Press Josh Boak, Zeke Miller, Kevin Freking, Farnoush Amiri et Mary Clare Jalonick ont ​​contribué à ce rapport.