WASHINGTON (AP) – Le président élu Joe Biden ajuste la portée de son programme pour relever les défis de la gouvernance avec un Congrès étroitement divisé et les complications de légiférer pendant une pandémie qui fait rage.

Plutôt que de poursuivre immédiatement une législation ambitieuse pour lutter contre le changement climatique, la nouvelle administration pourrait essayer d’englober des dispositions dans un projet de loi d’aide aux coronavirus. L’équipe de Biden envisage également des modifications à plus petite échelle de la loi sur les soins abordables tout en déposant la lutte la plus controversée pour créer une option publique pour concurrencer les assureurs privés.

Biden travaille déjà sur un éventail d’actions exécutives pour atteindre certaines de ses priorités les plus audacieuses sur le changement climatique et l’immigration sans avoir à naviguer dans l’impasse du Congrès.

La manœuvre reflète une réalité politique décevante pour Biden, qui a fait campagne sur l’engagement de résoudre les problèmes de la nation avec des mesures qui rivaliseraient avec la portée de la législation du New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Mais les démocrates reconnaissent que de grandes réalisations législatives sont peu probables, même dans le meilleur des cas où le parti obtient une faible majorité au Sénat.

«Supposons que mon rêve se réalise», a déclaré le whip démocrate du Sénat Dick Durbin, faisant référence à une majorité serrée pour son parti. «Je pense que nous devons soigneusement élaborer tout changement dans la Loi sur les soins abordables, ou toute autre question, comme le changement climatique, en fonction de la réalité du Sénat 50-50.

« Il y a tellement de domaines, que nous apprécions tellement que les républicains n’aiment pas, qu’il sera difficile de guider à travers le Sénat dans les circonstances », a ajouté le démocrate de l’Illinois.

L’ordre du jour de Biden repose sur le sort de deux courses au second tour du Sénat en Géorgie, qui seront décidées le 5 janvier. Si les démocrates remportent les deux sièges, la chambre sera également divisée, la vice-présidente élue Kamala Harris votant pour le bris d’égalité.

Dans ce cas, les points de l’ordre du jour de Biden ont de meilleures chances d’obtenir au moins un vote. Si les républicains gardent le contrôle, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, pourrait ne pas faire connaître les priorités du nouveau président.

L’histoire continue

L’accent initial de Biden sur Capitol Hill sera un projet de loi d’aide aux coronavirus de plusieurs milliards de dollars, qui nécessitera certainement un capital politique important après que les législateurs sont dans l’impasse sur les négociations à Capitol Hill depuis des mois.

Le président élu a déclaré jeudi sur CNN que s’il soutenait un projet de loi de compromis de 900 milliards de dollars présenté cette semaine par un groupe bipartite de négociateurs, le projet de loi est «un bon début» mais ce n’est «pas assez» et il prévoit d’en demander plus quand il sera Son équipe travaille déjà sur son propre programme de secours contre le coronavirus.

Des personnes proches de l’équipe de transition de Biden disent qu’elles considèrent ce stimulus comme une avenue potentielle pour mettre en œuvre certaines réformes climatiques – comme l’aide aux emplois verts ou faire avancer le pays vers un système énergétique sans carbone – qui pourraient être plus difficiles à réaliser par eux-mêmes. .

Durbin a mentionné le premier mandat du président Barack Obama comme un précédent pour ce que Biden rencontrera lorsqu’il prendra ses fonctions.

Ensuite, Obama a été forcé de concentrer une grande partie de son énergie initiale sur un plan de relance pour faire face à la crise financière, et il a passé des mois à se disputer avec son propre parti sur sa refonte des soins de santé. Obama a également promulgué une réforme de la réglementation financière, mais d’autres priorités progressistes, comme la législation sur le plafonnement et l’échange et la réforme de l’immigration, ont finalement perdu de leur vigueur.

Et il avait une importante majorité à la Chambre et au Sénat à l’époque.

Pourtant, certains républicains affirment que si Biden aborde les négociations de bonne foi, il existe des domaines d’accord communs. Rohit Kumar, codirigeant des services fiscaux nationaux de PwC à Washington et ancien collaborateur principal de McConnell, a déclaré qu’il était possible de trouver un compromis sur certaines priorités à plus petite échelle, comme un projet de loi sur les infrastructures, traitant de la crise des opioïdes et même un projet de loi sur la réforme de la police. .

« Il y a des choses au milieu, si Biden est prêt à conclure des accords au milieu – et cela signifie être prêt à conclure des accords que les membres progressistes n’aiment pas, et peut-être leur faire voter non, et être en paix avec cela », il a dit.

En effet, s’exprimant jeudi sur CNN, Biden a exprimé son optimisme quant à la conclusion d’accords avec les républicains. Il a déclaré qu’en ce qui concerne la sécurité nationale et la «nécessité économique» de garder les gens employés et de redynamiser l’économie, «il y a beaucoup de place pour travailler.

Pourtant, il a reconnu, « je ne dis pas que ça va être facile. Ça va être difficile. »

Mais ici, les progressistes, pas les républicains, pourraient être le barrage routier. Waleed Shahid, porte-parole des démocrates libéraux de la justice, a déclaré que les progressistes sont «inquiets et anxieux» de l’histoire de Biden de faire ce qu’il a appelé des «compromis toxiques avec McConnell».

« Je pense que les progressistes joueront probablement un rôle clé en essayant de pousser les démocrates à avoir une colonne vertébrale dans toute négociation avec Mitch McConnell », a-t-il déclaré. «Les gens le tiendront responsable de ce sur quoi il a couru.

Shaheed a déclaré qu’il pensait que les progressistes pourraient jouer un rôle en poussant l’administration Biden à adopter une approche plus «agressive» et à poursuivre des actions exécutives pour répondre à certaines priorités démocratiques.

Et en effet, l’équipe de transition de Biden a déjà travaillé à l’élaboration d’une liste de mouvements unilatéraux potentiels qu’il pourrait entreprendre très tôt.

Il prévoit d’annuler le recul par Trump d’un certain nombre de mesures de protection de la santé publique et de l’environnement que l’administration Obama a mises en place. Il rejoindra l’Organisation mondiale de la santé et l’accord de Paris sur le climat et annulera l’interdiction de voyager depuis certains pays à majorité musulmane. Il pourrait également rétablir unilatéralement des protections pour les «rêveurs» qui ont été amenés illégalement aux États-Unis dans leur enfance.

Mais certains de ses plus grands engagements de campagne nécessitent une action du Congrès et sont certains de faire face à l’opposition du GOP.

Biden a promis de prendre des mesures législatives majeures sur la réforme de l’immigration et le contrôle des armes à feu, mais les efforts législatifs antérieurs sur ces deux questions – avec un soutien bipartisan – ont échoué à plusieurs reprises.

Il s’est également engagé à annuler les réductions d’impôts de Trump pour les riches, à annuler certaines dettes de prêts étudiants et à rendre certains collèges publics gratuits – tous de lourds levés dans un Sénat étroitement divisé ou contrôlé par les républicains.

«Il est facile d’être sceptique et pessimiste dans ce Sénat», a déclaré Durbin. «J’espère qu’ils nous donneront une chance de percer, d’être constructifs et de mettre fin à une partie de l’obstruction.»