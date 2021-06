Biden ajoute 59 entreprises chinoises – dont Huawei et des entreprises militaires – à la liste noire des investissements – RT USA News

Le président Joe Biden a signé un décret interdisant aux Américains d’investir dans 59 entreprises chinoises, dont le géant des télécommunications Huawei et une pléthore de fabricants d’armes. L’ordre s’appuie sur un décret antérieur de Donald Trump.

Joe Biden et Donald Trump ne sont pas d’accord sur grand-chose et, immédiatement après son entrée en fonction en janvier, Biden a entrepris d’annuler presque toutes les politiques de Trump par décret. Cependant, l’hostilité envers la Chine est une politique rare partagée par les démocrates et les républicains à Washington.

Biden l’a prouvé jeudi en signant un décret interdisant les investissements américains dans 59 entreprises chinoises. L’ordre est presque identique à celui signé par Trump à la fin de l’année dernière, bien qu’il ajoute une poignée d’entreprises et transfère l’autorité d’exécution du ministère de la Défense au Trésor, une décision que les responsables ont déclaré au Washington Post au préalable est plus juridiquement valable.





Les entreprises figurant sur la liste ont été choisies en raison de leur travail manifeste ou présumé pour les secteurs de la défense ou de la surveillance de la Chine, ou pour les liens de leurs propriétaires avec ces secteurs.

Certaines inclusions s’expliquent d’elles-mêmes et plus de trois douzaines d’entreprises de la liste sont impliquées dans les industries aérospatiale, de l’armement et nucléaire, ou dans un autre domaine du secteur de la défense. Une entreprise, Hangzhou Hikvision Digital Technology, est incluse en raison de son travail de production d’une technologie de surveillance qui, selon l’administration Biden, est utilisée. « pour faciliter la répression ou de graves violations des droits humains ».

D’autres sociétés, dont le géant de la technologie Huawei et les sociétés de télécommunications China Mobile Limited et China Unicom, sont incluses en raison des liens présumés de leurs propriétaires avec les industries de l’armement ou de l’espionnage, ou les deux.





Les entreprises américaines déjà impliquées dans ces entreprises ont désormais un an pour se désinvestir. Au moment d’écrire ces lignes, le gouvernement chinois n’avait pas encore réagi aux nouvelles sanctions.

Tourné en dérision pendant sa campagne par les conservateurs comme « mou, tendre » sur la Chine, Biden a largement maintenu intactes les politiques accusatoires de Trump envers Pékin. Loin de mettre un terme à la guerre commerciale de Trump avec la Chine, Biden a maintenu intacts les tarifs douaniers de l’ère Trump sur les produits chinois et a cherché à rassembler les alliés des États-Unis dans la région du Pacifique dans une alliance stratégique contre la Chine.

