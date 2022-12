Biden aime le rapport sur l’emploi, mais la Fed ne l’aime probablement pas

Les économistes de Bank of America ont écrit cette semaine qu’ils prévoyaient un ralentissement, découlant « des vents contraires d’un marché du travail plus faible, de coûts d’emprunt plus élevés, de normes de crédit plus strictes et de bilans plus faibles ».

Si le marché du travail continue de sprinter plutôt que de ralentir, le scénario de récession est plus probable – une possibilité que les responsables de la Maison Blanche écartent largement, mais que les responsables de la Fed ont reconnue.

“Je continue de croire qu’il existe une voie vers un atterrissage en douceur ou en douceur”, a déclaré M. Powell cette semaine. “Dans la mesure où nous devons maintenir les taux plus élevés plus longtemps, cela va réduire la voie vers un atterrissage en douceur.”