Biden Aides fait allusion à la politique de Covid “sans poignée de main” à l’approche de la réunion saoudienne

“Nous sommes maintenant dans une phase de la pandémie où nous cherchons à réduire les contacts”, a déclaré Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, aux journalistes à bord d’Air Force One lorsqu’on lui a demandé si M. Biden garderait ses mains pour lui pendant le voyage. « Mais je ne peux pas parler de chaque instant, de chaque interaction et de chaque mouvement. C’est juste un principe général que nous appliquons.

M. Biden et ses collaborateurs redoutaient l’image du président rencontrant le prince Mohammed, qui a été jugé responsable du meurtre brutal en 2018 à Istanbul de Jamal Khashoggi, un dissident saoudien et chroniqueur du Washington Post qui vivait aux États-Unis. .

Mais même s’il a juré en tant que candidat de punir l’Arabie saoudite en en faisant un « paria », M. Biden a décidé que cela valait le coût politique d’un voyage là-bas pour contrer l’influence chinoise, faire pression pour une production de pétrole supplémentaire et encourager des liens plus étroits avec Israël. .

Il doit s’envoler pour Djeddah vendredi et rencontrera ce soir-là le roi Salmane et le prince Mohammed, ainsi que d’autres ministres. Samedi, il rencontrera d’autres dirigeants arabes réunis à Djeddah, individuellement et collectivement. Mais aucune rencontre n’est plus tendue que celle avec le prince Mohammed.

M. Biden a serré beaucoup de mains ces derniers jours, donc une politique de non-poignée de main serait un changement brusque de pratique. Mais l’équipe de réponse du président aux coronavirus a averti mardi les Américains qu’ils devaient faire plus pour se protéger contre le virus alors qu’une nouvelle vague d’infections, de réinfections et d’hospitalisations se propage aux États-Unis.