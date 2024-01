Biden Aide prend les rênes de sa campagne de réélection de 2024

Cette décision officialise une configuration dans laquelle Mme O’Malley Dillon a supervisé pendant des mois la direction de la campagne depuis Washington.

Lorsque la campagne Biden a organisé une retraite pour les membres du personnel de son siège en décembre, c’est Mme O’Malley Dillon qui a dirigé les débats – et non Mme Chávez Rodríguez, selon deux personnes qui ont assisté à la session mais n’étaient pas autorisées à parler publiquement. il.

Les donateurs, les agents, les élus et autres démocrates soutenant M. Biden sont de plus en plus inquiets d’une structure de campagne dans laquelle des décisions majeures, voire mineures, sont prises par les assistants de la Maison Blanche et exécutées par le personnel de campagne du Delaware.

Ces derniers mois, l’ancien président Barack Obama a rencontré M. Biden à la Maison Blanche et a fait part de ses inquiétudes concernant l’accord bifurqué, selon un compte rendu de leur discussion rapporté par le Washington Post.

Le changement de direction attendu intervient alors que la campagne est sur le point de passer à une posture d’élections générales et à un effort plus agressif pour opposer M. Biden à M. Trump, qui a remporté les caucus de l’Iowa la semaine dernière et détenait un avantage significatif dans les sondages avant le New Hampshire. primaire mardi contre Nikki Haley, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud qui est sa dernière grande rivale républicaine.

Lisa Lerer a contribué au reportage de Manchester, NH