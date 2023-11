Biden affronte les limites de l’influence américaine dans deux conflits

WASHINGTON — Après quatre semaines de terreur et de représailles en Israël et dans la bande de Gaza, et 20 mois de guerre en Ukraine, le président Joe Biden se trouve confronté aux limites de son influence dans les deux conflits internationaux qui ont défini sa présidence.

Depuis 10 jours, l’administration Biden presse le Premier ministre Benjamin Netanyahou permettre des « pauses humanitaires » dans le bombardement de Gaza, en espérant que les 3,8 milliards de dollars par an d’aide à la sécurité américaine auraient suffisamment d’influence sur la tactique du dirigeant israélien.

Il n’a pas. Lors d’un appel téléphonique lundi, Netanyahu a repoussé les pressions de Biden en faveur de plus d’efforts pour éviter les pertes civiles. Et il a poursuivi ce qu’il a appelé une « puissante vengeance » pour les attentats du 7 octobre, en utilisant d’énormes bombes pour détruire le réseau de tunnels du Hamas, même si elles détruisent également des quartiers entiers de Gaza.

En Ukraine, le plus haut commandant militaire du pays, le général Valery Zaluzhny, a prononcé la semaine dernière un mot que les responsables américains ont soigneusement évité pendant la majeure partie de l’année : l’impasse. De nombreux collaborateurs de Biden s’accordent sur le fait que l’Ukraine et la Russie sont retranchées, incapables de déplacer les lignes de front de la bataille de manière significative.

Mais ils craignent que la franchise de Zaluzhny ne rende plus difficile l’obtention d’un vote des Républicains en faveur d’un financement agressif de la guerre – et pourrait encourager Le président Vladimir Poutine de la Russie à s’implanter, en espérant que l’ancien président Donald Trump ou un républicain ayant des opinions similaires sera élu l’année prochaine et retirera le soutien américain.

Dans les deux cas, l’influence de Biden sur la manière dont ses alliés mènent ces guerres semble bien plus limitée que prévu, compte tenu de son rôle central en tant que fournisseur d’armes et de renseignements. Mais parce que les États-Unis sont étroitement liés à ces deux luttes, en tant qu’allié le plus puissant d’Israël et meilleur espoir de l’Ukraine de rester une nation libre et indépendante, l’héritage du président est lié à la manière dont ces pays agissent et à la façon dont les guerres se terminent.

« Il y a longtemps que les présidents américains se sont rendu compte qu’ils n’avaient pas autant d’influence sur Israël qu’ils le pensaient », a déclaré le représentant Seth Moulton, démocrate du Mass., un ancien Marine qui a effectué quatre missions en Irak. Et il a ajouté que cela s’appliquait également à l’Ukraine, « où il s’agit avant tout de leur combat, même si nous avons d’énormes enjeux dans l’issue ».

L’histoire, la géographie et les intérêts nationaux américains séparent ces deux conflits radicalement différents, même si c’est Biden lui-même qui les a rejoint dans un discours à la nation il y a deux semaines après son retour d’une visite en Israël, où il a déploré la perte de 1 400 personnes en octobre. .7 et s’est engagé à participer au démantèlement du Hamas.

« Le Hamas et Poutine représentent des menaces différentes », a-t-il déclaré ce soir-là, « mais ils partagent un point commun : ils veulent tous deux complètement anéantir une démocratie voisine – l’anéantir complètement. »

Biden apporte à ces deux combats une passion qui remonte à l’époque où il était président de la commission sénatoriale des relations étrangères et vice-président. Ses collaborateurs rapportent qu’il pense que l’histoire se souviendra de lui pour la manière dont il a défendu la démocratie contre les forces du chaos, de la terreur et de la dictature.

Dans le même temps, le président est un acteur prudent et, dans les deux conflits, il a déclaré à plusieurs reprises que les forces américaines n’entreraient pas directement dans la bataille tant que les Américains au Moyen-Orient ou dans les pays de l’OTAN ne feraient pas l’objet d’attaques soutenues. Il est entré en politique alors que les États-Unis étaient plongés dans la guerre du Vietnam, une expérience brûlante pour lui, et il a passé une grande partie de la présidence Obama à plaider, sans succès, en faveur d’un retrait américain beaucoup plus rapide en Afghanistan.

Il est déterminé à ne pas laisser les États-Unis se laisser entraîner dans un combat direct avec une Russie dotée de l’arme nucléaire, et a passé les deux premières années de sa présidence à essayer de se retirer du Moyen-Orient et de se concentrer davantage sur l’Indo-Pacifique.

Ainsi, alors que l’armement et le renseignement américains sont au cœur des deux guerres, Biden vit avec la réalité selon laquelle les décisions militaires doivent être prises en Israël et en Ukraine, et non aux États-Unis. Cela laisse souvent Washington dans une position étrange, capable de suggérer des techniques pour effondrer les énormes réseaux de tunnels à Gaza ou percer les lignes défensives russes, tout en prenant ses distances par rapport aux décisions et à leurs conséquences.

« Nous ne sommes pas assis à leurs côtés pendant qu’ils élaborent les listes de cibles », a déclaré lundi John F. Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, aux journalistes, lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis, en tant que fournisseur de bon nombre d’armes d’Israël, armes, assume la responsabilité des pertes civiles. “C’est leur combat.”

Sans s’exprimer officiellement, certains collaborateurs de Biden affirment que le président a été surpris par la réticence de Netanyahu à se plier à la question des attaques contre les zones urbaines denses. Lorsque le secrétaire d’État Antony Blinken est arrivé en Israël à la fin de la semaine dernière et a de nouveau plaidé en faveur de pauses humanitaires – le meilleur moyen d’acheminer l’aide vers Gaza, d’éloigner les civils de la ligne de tir et peut-être de faciliter la libération de certains prisonniers – Netanyahu a rejeté l’idée. appeler d’un revers de main.

À certains moments, disent-ils, lui et son cabinet de guerre ont répondu aux conseils militaires américains sur la manière de mener des combats urbains tout en minimisant les pertes civiles en affirmant qu’ils combattaient avec les armes dont ils disposaient – des bombes de 1 000 et 2 000 livres, dont certaines le plus grand de tous les arsenals militaires. Ces armes n’ont jamais été envisagées pour être utilisées dans une zone urbaine dense, et les États-Unis tentent d’envoyer en Israël des bombes beaucoup plus petites, mieux adaptées pour pénétrer dans les tunnels sans causer autant de dommages collatéraux.

Mais avec chaque nouvelle série d’images d’enfants blessés ou tués, la pression sur Biden augmente, certains membres de son propre parti l’exhortant à adopter un cessez-le-feu – ce qui est tout à fait différent et plus durable qu’épisodique. pauses humanitaires. Ces appels vont probablement s’accélérer après que le ministère de la Santé de Gaza a estimé lundi que les frappes israéliennes avaient tué environ 10 000 civils palestiniens, dont environ 4 000 enfants et adolescents. Le ministère est contrôlé par le Hamas, les chiffres sont donc impossibles à confirmer.

Jon Finer, le conseiller adjoint à la sécurité nationale, a affirmé dimanche dans une interview à l’émission « Face the Nation » de CBS que les États-Unis utilisaient leur influence, mais en silence. « Nous construisons des garanties relatives au droit des conflits armés chaque fois que nous transférons une assistance à la sécurité à un pays, y compris Israël », a-t-il déclaré.

« Et lorsque nous voyons des circonstances, des événements qui nous concernent, nous en parlons très directement au gouvernement israélien. Et encore une fois, nous continuerons à le faire à mesure que ce conflit éclatera. »

Le défi de la guerre en Ukraine est tout à fait différent, mais tout aussi complexe. Ici, la pression sur Biden ne vient pas de la gauche ; même certains des membres les plus progressistes de son parti soutiennent l’envoi de dizaines de milliards de dollars supplémentaires en armes et autres soutiens au gouvernement du président Volodymyr Zelensky, pour lui permettre de repousser l’invasion russe d’il y a 20 mois.

Mais à droite, le soutien à cette aide s’érode rapidement. Et l’administration a du mal à définir quelle sera la prochaine étape, après que « l’offensive de printemps » promise depuis longtemps contre la Russie n’a pas réussi à déplacer les lignes de bataille de plus de quelques kilomètres.

Zaloujny a déclaré qu’il faudrait une avancée technologique majeure en matière d’armement pour sortir de l’impasse sur le terrain, et a ajouté qu’« il n’y aura probablement pas de percée profonde et belle ». Mais on ne sait pas exactement à quoi ressemblerait ce saut technologique.

Les collaborateurs de Biden affirment qu’ils ont désormais fourni à Zelensky tous les systèmes d’armes qu’il avait demandés, le plus récemment ATACMS, les systèmes de missiles à longue portée que Biden avait longtemps résisté à fournir, craignant qu’ils ne franchissent une « ligne rouge » qui pourrait conduire Poutine à se procurer des armes nucléaires. . Aujourd’hui, la crainte concernant l’ATACMS est qu’ils ne feront pas une grande différence parce que les Russes apprennent à garer leurs avions hors de portée des armes.

Zelensky a réprimandé son propre général pour sa qualification d’« impasse » ce week-end et s’est de nouveau plaint du fait qu’une grande partie de l’équipement américain est arrivée trop tard pour avoir le type d’impact dont il avait besoin. (Les collaborateurs de Biden contestent cela, affirmant qu’ils ont fourni des armes alors que les forces ukrainiennes pouvaient les utiliser.) Mais l’Ukraine, affirment les responsables américains, a ignoré les conseils du Pentagone concernant la concentration de ses forces pour percer un ou deux bastions du réseau russe de tranchées et de champs de mines. , plutôt que de les étaler finement.

Alors maintenant, Biden tente de canaliser la fatigue et la frustration face à la guerre en Ukraine, nées du sentiment croissant que les milliards de dollars dépensés en armes, en aide et en collecte de renseignements par les États-Unis n’ont tout simplement pas réussi à vaincre le poids rassemblé de l’armée russe retranchée.

« Ce qui m’inquiète », a déclaré Douglas Lute, un général à la retraite qui a joué un rôle central dans l’élaboration de la stratégie afghane sous les administrations Bush et Obama, lors d’un événement à l’Académie militaire américaine de West Point la semaine dernière, « c’est que nous donnons assez pour rester dans le combat, mais pas assez pour gagner.

