Biden affirme que «presque toutes» les victimes de Covid en Amérique n’étaient pas vaccinées – RT USA News

Affirmant que « presque tous » des plus de 400 000 Américains décédés de Covid-19 en 2021 n’étaient pas vaccinés, le président américain Joe Biden a exigé que tout le monde soit vacciné et boosté en tant que « devoir patriotique » au milieu de la propagation de la variante Omicron.

« Nous devrions tous être préoccupés par Omicron, mais pas paniqués. Si vous êtes complètement vacciné, surtout si vous avez reçu votre rappel, vous êtes hautement protégé », Biden a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche mardi après-midi.

« Presque tous ceux qui sont morts de Covid-19 au cours des derniers mois n’ont pas été vaccinés », a-t-il dit, ajoutant que ceux qui ont reçu les vaccins et les rappels ont un « degré élevé de protection contre les maladies graves ».

BIDEN : « Si vous n’êtes pas complètement vacciné, vous avez de bonnes raisons de vous inquiéter… Vous courez un risque élevé de tomber malade… Presque tous ceux qui sont morts de COVID-19 au cours des derniers mois ont été non vacciné » pic.twitter.com/erDV7sLQuT – VINnews (@VINNews) 21 décembre 2021

Biden a exhorté les Américains à se faire vacciner s’ils ne l’ont pas déjà fait et à recevoir des rappels s’ils l’ont fait, afin qu’ils puissent célébrer en toute sécurité Noël et les prochaines vacances. Tout le monde devrait toujours porter un masque dans les lieux publics intérieurs, a ajouté le président.

Répéter ça « presque toutes » Les Américains décédés du virus n’étaient pas vaccinés, Biden a insisté sur le fait que ses mandats de vaccination ont été mis en place « pas pour contrôler votre vie, mais pour sauver votre vie et celle des autres ».

En plus du mandat, qui, selon lui, vient d’être confirmé par les tribunaux, Biden a déclaré que la Maison Blanche puisait dans le financement de la gestion des urgences pour déployer 10 000 sites de vaccination supplémentaires et des cliniques pop-up pour les rappels, ainsi que pour que la FEMA envoie des ambulances supplémentaires et construise débordent les hôpitaux de New York et du Maine, où les infections augmentent le plus rapidement.

En plus d’obliger l’assurance maladie à rembourser les tests Covid-19, le gouvernement fédéral achète 500 millions de tests supplémentaires que les Américains pourront commander gratuitement, livrés à domicile en janvier, a déclaré Biden.

Il a également pris la décision inhabituelle de mentionner son prédécesseur par son nom, évoquant la récente révélation de l’ancien président Donald Trump selon laquelle il avait pris un rappel et donnant à son administration le mérite d’avoir développé les vaccins.

Maintes et maintes fois, Biden a blâmé le « non vacciné » pour mourir, infecter les autres et submerger les hôpitaux. Leur choix de ne pas prendre le jab est « alimenté par une dangereuse désinformation à la télévision et sur les réseaux sociaux », a-t-il soutenu, l’appelant « tort » et « immoral » et crier que les gens qui font cela doivent « arrêter maintenant. »

Après sa présentation, Biden s’est tourné vers le corps de presse de la Maison Blanche et a répondu à plusieurs questions, avant de dire « Je ne suis pas censé avoir cette conférence de presse en ce moment. » Il a répondu à une question de suivi sur le sénateur Joe Manchin (D-Virginie de l’Ouest), puis s’est éloigné.