Le PRÉSIDENT Joe Biden a déclaré ne pas être « sous ma surveillance » lorsqu’il s’agit du développement d’armes nucléaires par l’Iran lors de sa rencontre avec le président israélien sortant.

« Ce que je peux vous dire, l’Iran n’aura jamais d’arme nucléaire sous ma surveillance, comme on dit », a déclaré Biden lundi dans le bureau ovale.

Biden a déclaré que l’Iran ne construirait pas d’armes nucléaires sous sa « surveillance » Crédit : Splash

Israël et les États-Unis ont mené des efforts pour arrêter les avancées nucléaires iraniennes Crédit : AFP

Biden parlait avec le président israélien sortant Reuven Rivlin à la Maison Blanche des progrès nucléaires actuels réalisés par l’Iran et de la manière dont les États-Unis répondaient à de tels rapports.

De nouveaux rapports indiquent que les troupes américaines en Syrie ont été la cible de tirs après que les États-Unis ont mené des frappes aériennes la nuit précédente contre des milices pro-iraniennes en Syrie et en Irak.

Bien qu’il n’ait pas abordé ces rapports, Biden a déclaré: « J’ai dirigé les frappes aériennes de la nuit dernière contre des sites utilisés par les milices soutenues par l’Iran responsables des récentes attaques contre le personnel américain en Irak. »

« J’ai cette autorité en vertu de l’article II [of the Constitution] et même ceux sur la Colline qui hésitent à le reconnaître ont reconnu que c’était le cas », a-t-il ajouté.

Ses commentaires interviennent après que les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre des milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie Crédit : AP

Biden a également déclaré qu’il était impatient d’accueillir le nouveau Premier ministre israélien Naftali Bennett Crédit : Splash

Biden subit des pressions de la part des démocrates du Congrès pour rejoindre l’accord nucléaire iranien de 2015, dont l’ancien président Donald Trump s’est retiré.

Israël et les États-Unis ont travaillé ensemble pour ralentir le programme nucléaire iranien, y compris les efforts pour détruire leurs stocks.

Biden rencontrait Rivlin avant l’arrivée au pouvoir de Naftali Bennett après avoir remporté les élections contre l’actuel Premier ministre Benjamin Netanyahu.

« Je suis impatient d’accueillir très bientôt le Premier ministre Bennett à la Maison Blanche », a déclaré Biden.

« Et les États-Unis soutiennent pleinement la normalisation des relations entre Israël et les pays du Moyen-Orient sur lesquels vous faites des progrès, et en Afrique également et au-delà. »