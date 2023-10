Le président s’adresse aux États-Unis dans un rare discours dans le Bureau Ovale et explique pourquoi le pays devrait soutenir l’Ukraine et Israël.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il demanderait au Congrès plus d’argent pour soutenir Israël et l’Ukraine, affirmant dans un discours passionné que les deux pays combattaient les ennemis de la démocratie.

S’adressant aux Américains depuis le Bureau Ovale, Biden a cherché à établir un lien entre les actions du Hamas en Israël et celles du président russe Vladimir Poutine qui a envoyé ses troupes en Ukraine pour une invasion à grande échelle en février 2022.

Biden a déclaré que mettre fin à une telle agression était crucial non seulement pour la sécurité des États-Unis mais aussi pour le monde dans son ensemble.

« Le Hamas et Poutine représentent des menaces différentes mais ils partagent ceci en commun ; ils veulent tous deux anéantir une démocratie voisine », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que si les États-Unis se retiraient et que les agresseurs réussissaient, d’autres pourraient être « encouragés à essayer de même », propageant le risque de conflit à d’autres parties du monde.

« Le leadership américain est ce qui maintient le monde uni », a déclaré le président lors de son discours de 10 minutes, le deuxième seulement qu’il prononce depuis le Bureau Ovale au cours de son mandat. « Les alliances américaines sont ce qui assure notre sécurité, nous, l’Amérique. Les valeurs américaines font de nous un partenaire avec lequel d’autres pays souhaitent travailler. »

Biden s’exprimait quelques heures après son retour d’un voyage éclair à Tel Aviv, où il a réitéré le soutien américain à Israël même au milieu du blocus total de Gaza et des bombardements incessants de l’enclave palestinienne de 2,3 millions d’habitants.

La visite devait inclure une réunion avec des dirigeants arabes, mais les pourparlers ont été annulés après que l’hôpital arabe Al-Ahli de Gaza a été touché quelques heures auparavant, tuant quelque 500 personnes.

Au milieu des appels au cessez-le-feu, Biden a réussi à obtenir l’engagement d’Israël et de l’Égypte d’ouvrir le terminal de Rafah à l’aide humanitaire désespérément nécessaire.

Biden a déclaré qu’il présenterait vendredi une demande urgente au Congrès pour soutenir Israël et l’Ukraine. Il n’a pas donné de valeur au plan de sécurité, mais des rapports précédents ont suggéré qu’il pourrait atteindre 100 milliards de dollars.

Le discours de Biden intervient dans un contexte de paralysie du Congrès où les républicains, qui contrôlent la chambre basse, ont eu du mal à nommer un nouveau président de la Chambre des représentants après avoir destitué Kevin McCarthy plus tôt ce mois-ci.

Il a déclaré que les États-Unis devaient s’élever au-dessus de « la politique mesquine, partisane et colérique » et assumer leurs responsabilités.

« C’est un investissement intelligent qui rapportera des dividendes pour la sécurité américaine pendant des générations », a-t-il souligné.

« Perte tragique »

Le conflit à Gaza a éclaté le 7 octobre, lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël, tuant plus de 1 400 personnes et en faisant des dizaines de prisonniers.

Au moins 3 785 Palestiniens ont été tués lors de la campagne de bombardements.

Biden a accusé le Hamas de déchaîner « un mal pur et inaltéré » sur le monde et a souligné qu’il n’y avait « pas de plus haute priorité » pour lui en tant que président que de ramener chez eux les citoyens américains détenus par le groupe armé.

Tout en affirmant clairement son soutien à Israël, Biden a déclaré qu’il avait le « cœur brisé » par la « perte tragique » de vies palestiniennes et qu’il s’était entretenu avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour réitérer que les États-Unis restaient « attachés au droit du peuple palestinien à la dignité ». et le droit à l’autodétermination ».

Il a souligné le besoin urgent d’une aide humanitaire dans l’enclave et a noté l’accord conclu pour acheminer de la nourriture, de l’eau et des médicaments à Gaza.

« Nous ne pouvons pas renoncer à la paix », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas abandonner la solution à deux États. Israël et les Palestiniens méritent également de vivre en sécurité, dans la dignité et en paix. »

Le discours de Biden au Bureau Ovale est intervenu après qu’il ait de nouveau rassuré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy sur le soutien américain à Kiev dans sa tentative de repousser les forces russes du territoire ukrainien.

Il a souligné que les États-Unis constituaient un élément « essentiel » d’un groupe d’environ 50 pays qui ont soutenu l’Ukraine depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie.

Veillera à ce que l’Ukraine dispose des « armes dont elle a besoin pour se défendre », a-t-il déclaré, soulignant à son auditoire national qu’il n’était pas prévu d’envoyer des troupes américaines en Europe de l’Est.

« Lorsque Poutine a envahi l’Ukraine, il pensait pouvoir prendre Kiev et l’ensemble de l’Ukraine en quelques jours, mais Poutine a échoué et il continuera d’échouer », a déclaré Biden. « Kiev tient toujours debout grâce au courage du peuple ukrainien. L’Ukraine a récupéré plus de 50 pour cent du territoire occupé autrefois par les troupes russes.»