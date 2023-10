Biden affirme que le mur frontalier ne fonctionne pas un jour après que son administrateur ait vanté une nouvelle construction

Le président Joe Biden a déclaré qu’il ne pensait pas qu’un mur frontalier soit efficace juste un jour après que son administration ait ouvert la voie pour permettre davantage de construction du mur frontalier sur des terres protégées par le gouvernement fédéral au Texas.

Le Département de la Sécurité intérieure (DHS) construira une partie d’un mur frontalier dans le secteur de la vallée du Rio Grande au Texas, dans un contexte d’immigration clandestine entrant dans le pays, selon un document non publié déposé mercredi dans un registre fédéral. Biden a déclaré aux journalistes jeudi qu’il avait tenté d’amener son administration à réorienter l’argent dépensé pour le mur frontalier, mais en vertu de la loi, il « ne peut pas arrêter cela ». (EN RELATION : KJP affirme que Biden a fait « plus » pour la frontière que quiconque)

« L’argent du mur frontalier a été affecté au mur frontalier. J’ai essayé de les amener à se réapproprier, à rediriger cet argent », a déclaré Biden. « Ils ne l’ont pas fait. Ils ne le feraient pas. En attendant, il n’y a rien d’autre en vertu de la loi que d’utiliser l’argent aux fins pour lesquelles il a été affecté. Je ne peux pas arrêter ça.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il pensait que le mur frontalier fonctionnait, le président n’a eu qu’à répondre « non ».

Dans la section où l’administration Biden construira le mur frontalier, les autorités fédérales ont enregistré environ 245 000 rencontres de migrants illégaux au cours de l’exercice 2023, selon le dossier de mercredi.

L’administration Biden a également comblé les lacunes du mur frontalier dans toutes les régions de l’Arizona. Il a été révélé en août que l’administration Biden « se débarrassait » discrètement de certaines parties du mur frontalier appartenant à l’administration Trump depuis des mois, agissant sur les parties qui avaient été retirées.

D’octobre 2022 à août, la Border Patrol a rencontré plus de 1,8 million de migrants illégaux. Au cours de la même période, la patrouille frontalière a arrêté 151 migrants illégaux qui figuraient sur la liste nationale de surveillance du terrorisme.

Alors que la patrouille frontalière fait face à une vague de migrants illégaux, plusieurs villes dirigées par les démocrates sont submergées de migrants, certaines manquant d’abris et de ressources appropriées pour accueillir les individus. Malgré certaines mesures de l’administration Biden, plusieurs dirigeants de Chicago et de New York ont déclaré au Daily Caller qu’ils avaient l’impression que le président n’avait pas répondu à leurs appels à l’aide.

« Cela fait des mois que je tire la sonnette d’alarme, soulignant que le président Biden dort au volant lorsqu’il s’agit de résoudre la crise des migrants », a déclaré le conseiller municipal de New York, Robert Holden, au Daily Caller. « La ville de New York, avec plus de 109 000 migrants dans notre système, s’est vu promettre une liaison et a été accueillie par le silence ; il est clair que la Maison Blanche nous a abandonnés et nous a effectivement dit de tomber morts. Nous nous en souviendrons.