Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré Biden en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre et lui a dit : « Je pense que sous votre direction, Monsieur le Président, nous pouvons forger un accord. paix historique entre Israël et l’Arabie Saoudite.

Les Saoudiens avaient insisté sur des protections et des droits élargis pour les intérêts palestiniens dans le cadre de tout accord plus large avec Israël. Un accord aurait été un exploit diplomatique qui aurait pu permettre une reconnaissance plus large d’Israël par d’autres pays à majorité arabe et musulmane qui se sont largement opposés à Israël depuis sa création il y a 75 ans sur un territoire où les Palestiniens résident depuis longtemps.