Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il pensait que le Hamas avait mené ses attaques sans précédent contre Israël pour faire dérailler le dégel diplomatique entre le pays et l’Arabie saoudite.

S’exprimant vendredi lors d’une collecte de fonds pour sa campagne à Washington, Biden a déclaré que le Hamas avait mené les attaques du 7 octobre en partie pour perturber ses efforts visant à normaliser les relations israélo-saoudiennes.

« Devinez quoi? Les Saoudiens voulaient reconnaître Israël… unir le Moyen-Orient », a déclaré Biden, disant aux donateurs que le groupe palestinien savait qu’il était « sur le point de s’asseoir avec les Saoudiens ».

Biden a déclaré la semaine dernière à l’émission 60 Minutes de CBS que la perspective d’une normalisation était « toujours vivante » mais qu’elle prendrait du temps, après que des responsables saoudiens auraient suspendu les négociations avec Israël à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre et du bombardement israélien ultérieur de la bande de Gaza.

Riyad a exprimé son inquiétude quant au sort des Palestiniens à Gaza, qui a été frappée par les frappes aériennes israéliennes qui, selon les responsables palestiniens, ont tué au moins 4 137 personnes.

L’Arabie saoudite a soutenu les accords d’Abraham négociés par les États-Unis qui ont vu les Émirats arabes unis et Bahreïn normaliser leurs relations avec Israël en 2020, mais n’a jusqu’à présent pas reconnu Israël lui-même.

L’administration Biden a fait pression pour la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite, les deux alliés les plus puissants de Washington au Moyen-Orient, et des signes de réchauffement des relations entre les deux parties ont été observés ces derniers mois.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a déclaré à Fox News en septembre que Riyad se rapprochait « chaque jour » d’une normalisation des relations, mais que la résolution de la question palestinienne serait cruciale pour parvenir à un accord.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré à Biden qu’un accord était « à portée de main » lors de discussions en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York le mois dernier.

Israël et l’Arabie saoudite faisaient également partie d’une vingtaine de pays qui ont convenu de travailler ensemble sur un corridor ferroviaire et maritime annoncé par Biden lors du sommet du G20 en Inde.