Biden affirme que l’ancien ennemi américain cherche un « partenariat » — RT World News

La déclaration du président intervient alors que Washington cherche à contrer la puissance et l’influence croissantes de la Chine dans la région indo-pacifique

Le président américain Joe Biden a affirmé mardi que le Vietnam voulait « devenir un partenaire » des États-Unis, et qu’il visitera la nation asiatique dans un proche avenir. Biden a peut-être parlé trop tôt, car la Maison Blanche a refusé de commenter sa déclaration.

« Je vais bientôt partir au Vietnam, car le Vietnam veut changer notre relation et devenir un partenaire », Biden a déclaré lors d’un événement au Nouveau-Mexique, selon les rapports du pool de presse.

Les relations entre les États-Unis et le Vietnam ont été inexistantes pendant des décennies après le retrait des forces américaines du pays en 1973. Le président Bill Clinton a rétabli les relations diplomatiques en 1995. Les États-Unis et le Vietnam entretiennent désormais des relations économiques normales, bien que la Chine reste le plus grand partenaire commercial et étranger du Vietnam. investisseur, la Russie étant un partenaire militaire majeur de Hanoï.

Bien que la Chine et le Vietnam partagent une idéologie communiste officielle, les tensions entre les deux pays ont augmenté ces dernières années, en particulier à propos des revendications maritimes de Pékin en mer de Chine méridionale. Dans ses remarques de mardi, Biden a suggéré que les États-Unis voient une ouverture pour attirer le Vietnam sur son orbite.















« Nous nous trouvons dans une situation où tous ces changements dans le monde se produisent à un moment où nous avons l’opportunité… de changer la dynamique », dit-il, ajoutant que « les allégeances changent dans le monde entier ».

Biden a fait des remarques improvisées similaires lors d’une réception de campagne dans le Maine le mois dernier. « J’ai reçu un appel du chef du Vietnam, [who] veut désespérément me rencontrer quand j’irai au G-20 », Biden a déclaré aux participants, faisant référence au sommet du G-20 du mois prochain en Inde. « Il veut nous élever au rang de partenaire majeur, avec la Russie et la Chine », Biden a continué. « À votre avis, de quoi s’agit-il ? Non, je ne plaisante pas.

Comme il l’a fait au Nouveau-Mexique, Biden a déclaré dans le Maine que « le monde change considérablement. »

S’adressant aux journalistes plus tard mardi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré qu’il n’avait « rien à dire aujourd’hui » concernant les projets de voyage de Biden.

« Nous avons une très bonne relation avec le Vietnam, et cette relation s’améliore », il a dit. « Nous allons continuer à chercher des opportunités pour améliorer cette relation, et c’est une question critique dans une partie très critique du monde. »

Le Vietnam est membre du cadre économique indo-pacifique, un groupement économique lâche annoncé par Biden l’année dernière. Bien que le cadre ne soit pas un traité ou un accord commercial formel, Pékin a néanmoins considéré sa signature comme une tentative d’isoler économiquement et d’inciter « affrontement » avec la Chine.