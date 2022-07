Biden affirme avoir pressé le dirigeant saoudien du meurtre d’un journaliste — RT World News

Le président a souligné qu’il ne regrettait pas d’avoir qualifié le prince héritier de “paria” après le meurtre de 2018

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il avait confronté le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman (MbS) au sujet du meurtre du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi, insistant sur le fait que le royal était personnellement responsable du meurtre.

S’adressant aux journalistes après une rencontre avec ben Salmane vendredi, Biden a déclaré qu’il avait soulevé la question “au sommet de la rencontre” et a pris position “clair comme de l’eau de roche.”

« J’ai dit très simplement : qu’un président américain se taise sur une question de droits de l’homme, est-ce cohérent avec – incompatible avec qui nous sommes et qui je suis ? Je défendrai toujours nos valeurs », il a dit.

Alors que, selon Biden, le prince a nié toute participation directe au meurtre de Khashoggi – qui a eu lieu dans un bâtiment diplomatique saoudien en Turquie en octobre 2018 – le président a poursuivi en disant qu’il “indiqué que [bin Salman] était probablement » impliqué après tout.

Interrogé sur les récents commentaires de la veuve de Khashoggi, qui a déclaré “le sang de la prochaine victime de MbS coule [Biden’s] mains,” il a simplement répondu “Je suis désolé qu’elle se sente comme ça” poursuivant en disant qu’il ne regrettait pas d’avoir doublé le prince “paria” lors de la course présidentielle de 2020.















« Est-ce que je le regrette ? Je ne regrette rien de ce que j’ai dit. Ce qui est arrivé à Khashoggi était scandaleux », il ajouta.

Le président a été critiqué pour avoir poursuivi les relations étroites américano-saoudiennes malgré des accusations répétées de graves violations des droits au sein de la monarchie du Golfe, au premier rang desquelles l’assassinat brutal de Khashoggi, dont la CIA a conclu qu’il avait été ordonné par ben Salmane lui-même.

À son arrivée au palais Al Salman, à Djeddah, en Arabie saoudite, vendredi, Biden a été photographié en train de donner un coup de poing amical au prince, un geste durement condamné par l’ancienne fiancée de Khashoggi.

“Hey POTUS, est-ce la responsabilité que tu as promise pour mon meurtre?” a-t-elle écrit, parlant apparemment du point de vue de son défunt conjoint, tout en partageant une photo du coup de poing.

Cependant, Biden a insisté sur le fait que le but de son voyage en Arabie saoudite n’était pas de voir avec le prince, mais plutôt « pour rencontrer le [Gulf Cooperation Council] et neuf nations pour faire face à la sécurité… et aux besoins du monde libre.

Il a avancé un argument similaire dans un récent éditorial du Washington Post avant ses voyages, où il a exposé diverses raisons de visiter le royaume, notamment la sécurité régionale, la hausse des prix de l’essence, la “agression” en Ukraine et la concurrence avec la Chine.