Biden a initialement suggéré que Facebook « tuait des gens » en omettant de contrôler la désinformation sur les vaccins.

Cela est venu alors que son administration a déclaré que la désinformation sur la santé était une menace urgente.

Facebook a déclaré que les remarques du président étaient hors de la base.

WASHINGTON – Le président Joe Biden a adouci lundi ses critiques à l’égard de Facebook, quelques jours après avoir déclaré que la plate-forme « tuait des gens » à cause de la désinformation sur les vaccins que le géant des médias sociaux autorise à circuler sur sa plate-forme.

Lors d’un événement sans rapport sur l’économie, Biden a sauté sur l’occasion pour clarifier sa remarque précédente, déplaçant le blâme de Facebook sur une douzaine de personnes qui, selon lui, font circuler la plupart des affirmations trompeuses.

« Facebook ne tue pas les gens », a déclaré Biden en réponse à la question d’un journaliste. «Ces 12 personnes sont là pour donner de la désinformation. Quiconque l’écoute en souffre. »

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a fait écho au revirement du président, déclarant que la Maison Blanche n’est pas « en guerre ou en bataille avec Facebook ».

« Nous sommes dans une bataille contre le virus », a-t-elle déclaré.

La semaine dernière, Psaki a adopté une ligne plus dure.

« Notre plus grande préoccupation, et franchement je pense que cela devrait être votre plus grande préoccupation, est le nombre de personnes qui meurent dans le pays parce qu’elles reçoivent des informations erronées qui les poussent à ne pas prendre de vaccin », a déclaré Psaki vendredi.

La semaine dernière également, le chirurgien général américain Vivek Murthy a utilisé le premier avis qu’il a émis depuis son entrée en fonction pour avertir que la désinformation sur la santé est une menace urgente pour la santé publique.

Son avis, une étape réservée aux « défis de santé publique importants » qui nécessitent une attention immédiate, a appelé les sociétés de médias sociaux à partager leurs données sur la désinformation pour mieux gérer la situation. Murthy a également déclaré que les plateformes devraient reconcevoir leurs algorithmes pour éviter d’amplifier le faux contenu.

Biden a suscité la controverse vendredi lorsqu’il a fait les premiers commentaires, qui venaient en réponse à la question d’un journaliste sur le message qu’il avait pour les sociétés de médias sociaux comme Facebook sur la désinformation sur les vaccins.

« Ils tuent des gens – je veux dire qu’ils le sont vraiment, regardez, la seule pandémie que nous ayons est parmi les non vaccinés », a déclaré Biden aux journalistes.

Facebook a rapidement répondu, affirmant vendredi que l’accusation du président n’était pas « étayée par les faits » et vantant ses efforts pour partager des informations précises sur COVID-19.

« Le fait est que plus de 2 milliards de personnes ont consulté des informations faisant autorité sur COVID-19 et les vaccins sur Facebook, ce qui est plus que tout autre endroit sur Internet », a déclaré le porte-parole Kevin McAlister à USA TODAY. « Plus de 3,3 millions d’Américains ont également utilisé notre outil de recherche de vaccins pour savoir où et comment obtenir un vaccin. Les faits montrent que Facebook aide à sauver des vies. Point final. »

Biden a déclaré lundi que les responsables de Facebook devraient être moins sur la défense de ses remarques et plus proactifs sur les faussetés des vaccins. Il a déclaré qu’il espérait que la société agirait sur la « désinformation scandaleuse » circulant sur le site.

« C’est ce que je voulais dire », a-t-il répété.