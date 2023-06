Des représentants de l’État et des ministres des Affaires étrangères ont pesé sur la nouvelle selon laquelle le groupe mercenaire Wagner et son chef, Yevgeny Prigozhin, ont entamé une marche vers Moscou et que le président russe Vladimir Poutine a promis d’écraser toute rébellion.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a tweeté samedi : « Il s’est entretenu aujourd’hui avec les ministres des Affaires étrangères du G7 et le Haut Représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour discuter de la situation actuelle en Russie. Les États-Unis resteront en étroite coordination avec les Alliés et les partenaires alors que le la situation continue d’évoluer. »

Le ministère russe des Affaires étrangères a également a publié une déclaration Samedi mettant en garde tous les pays occidentaux « contre toute allusion à une éventuelle utilisation de la situation intérieure pour atteindre leurs objectifs russophobes ».

« De telles tentatives sont futiles et ne trouveront de réponse ni en Russie ni parmi les forces politiques saines d’esprit à l’étranger », indique le communiqué. « Nous sommes convaincus que dans un proche avenir la situation trouvera sa solution, digne de la sagesse séculaire du peuple russe et de l’Etat russe. »

GROUPE WAGNER : CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE GROUPE MERCENAIRE RUSSE EN UKRAINE

Le groupe Wagner a fait son chemin à 60 milles en Russie, affirmant avoir pris le contrôle de la ville de Rostov-sur-le-Don, à partir de laquelle le commandement militaire russe a coordonné son attaque contre l’Ukraine. Prigozhin a lancé la marche après avoir affirmé vendredi que le Kremlin avait autorisé une attaque contre ses forces, qui avait tué une « énorme quantité » de ses troupes.

Prigozhin a exigé que le commandement militaire lui parle à Rostov-sur-le-Don, sinon il poursuivra sa « marche pour la justice » vers Moscou.

Le monde continue de suivre l’évolution de la situation, de nombreux responsables étrangers partageant leurs réflexions sur les réseaux sociaux.

Vendredi soir, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adam Hodge, a déclaré : « Nous surveillons la situation et consulterons nos alliés et partenaires sur ces développements.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré : » Quiconque choisit la voie du mal se détruit lui-même « .

« Pendant longtemps, la Russie a utilisé la propagande pour masquer sa faiblesse et la bêtise de son gouvernement. Et maintenant, il y a tellement de chaos qu’aucun mensonge ne peut le cacher », a ajouté Zelenskyy. « La faiblesse de la Russie est évidente. Une faiblesse à grande échelle. Et plus longtemps la Russie gardera ses troupes et ses mercenaires sur notre terre, plus elle aura de chaos, de douleur et de problèmes plus tard. »

LES FORCES DU GROUPE WAGNER AVANCENT VERS MOSCOU APRÈS LA CAPTURE DES INSTALLATIONS MILITAIRES RUSSES : RAPPORTS

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré à la BBC lors d’une interview samedi matin que son gouvernement surveillait « de près cette situation, car elle évolue sur le terrain en ce moment même ».

« La chose la plus importante que je dirais est que toutes les parties soient responsables et protègent les civils, et c’est à peu près tout ce que je peux dire en ce moment », a-t-il ajouté, se disant « en contact avec nos alliés ».

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a tweeté un sentiment similaire, ajoutant que le Royaume-Uni « est également en étroite liaison avec nos alliés ».

La Chine, qui s’est rapprochée de plus en plus de la Russie, et plus particulièrement de Poutine, depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, est restée silencieuse après la marche de Wagner vers Moscou.

POUTINE JURE DE DÉFENDRE LA RUSSIE CONTRE LA RÉBELLION ARMÉE DIRIGÉE PAR LE CHEF MERCENAIRE : « ILS RÉPONDRONT POUR ELLE »

La Biélorussie, un proche allié de la Russie tout au long de l’invasion de l’Ukraine, a qualifié le conflit interne de « cadeau à l’Occident collectif ».

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a « discuté de la situation avec les ministres des Affaires étrangères du G7 » lors de la réunion de l’équipe de crise du gouvernement, a déclaré un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères à propos de la situation.

« Pendant 100 ans, les Lituaniens ont vécu à la limite de la banditocratie brutale de Moscou, sachant que ce n’est qu’une question de temps avant la prochaine implosion chaotique », a écrit le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis sur Twitter. « Nous ne sommes pas distraits. Nous voyons clairement dans le chaos. L’objectif, comme toujours, est la victoire et la justice pour l’Ukraine. Le moment est venu. »

Le ministre des Affaires étrangères de Lavia, Edgars Rinkevics, a déclaré que son pays avait renforcé la sécurité des frontières et que « les visas ou l’entrée à la frontière des Russes quittant la Russie en raison des événements actuels ne seront pas pris en compte », ajoutant que le pays n’a déterminé « aucune menace directe pour la Lettonie pour le moment ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Estonie a également souligné que le pays avait déterminé qu’il n’y avait « aucune menace directe pour notre pays » et avait également renforcé la sécurité des frontières, exhortant les citoyens « à ne se rendre dans aucune partie de la Russie ».

Pendant ce temps, le président français Emmanuel Macron a simplement déclaré que son gouvernement suivait la situation de près et a profité du moment pour souligner la nécessité de « rester concentré sur le soutien à l’Ukraine ».

Chris Pandolfo de Fox News Digital et Reuters ont contribué à ce rapport.