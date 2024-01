Biden admet que les Houthis n’ont pas été dissuadés de mener des attaques alors que les États-Unis lancent de nouvelles frappes

CNN

—



Le président Joe Biden a reconnu jeudi que frappes contre les Houthis soutenus par l’Iran au Yémen ne dissuadent pas les attaques des groupes dans la mer Rouge, car l’armée a mené de nouvelles frappes contre le groupe au Yémen.

La cinquième attaque américaine contre les actifs des Houthis en une semaine visait un petit nombre de missiles antinavires qui s’apprêtaient à être lancés contre les voies maritimes internationales, a indiqué le responsable.

“Les forces du commandement central américain ont mené des frappes sur deux missiles antinavires Houthis qui visaient le sud de la mer Rouge et étaient prêts à être lancés”, a déclaré l’armée américaine dans un communiqué jeudi après-midi, confirmant les frappes les plus récentes.

« Les forces américaines ont identifié les missiles dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis vers 15 h 40 (heure de Sanaa) et ont déterminé qu’ils constituaient une menace imminente pour les navires marchands et les navires de la marine américaine dans la région. Les forces américaines ont ensuite frappé et détruit les missiles en état de légitime défense », poursuit le communiqué.

Biden a déclaré que les frappes contre les Houthis se poursuivraient – ​​même si elles n’empêchent pas le groupe de mener des attaques.

Interrogé à la Maison Blanche pour savoir si les frappes fonctionnent, le président a répondu : « Quand vous dites qu’elles fonctionnent, est-ce qu’elles arrêtent les Houthis ? Non.”

« Vont-ils continuer ? Oui”, a-t-il ajouté.

Les Houthis, soutenus par l’Iran, ont tiré deux missiles balistiques antinavires sur un autre navire commercial appartenant aux États-Unis – le M/V Chem Ranger, un navire-citerne battant pavillon des Îles Marshall, propriété américaine et exploité par la Grèce – vers 13 heures HE jeudi, selon au Commandement central américain. Ça a marqué au moins le troisième navire américain visé par le groupe rebelle cette semaine.

Le CENTCOM a déclaré qu’aucun blessé ni dommage n’avait été signalé et que le navire avait continué sa route.

Les frappes américaines de jeudi sont les dernières d’une série d’actions contre les Houthis, faisant suite à d’importantes frappes menées par les États-Unis. la semaine dernière avec le Royaume-Uni et le soutien d’une poignée d’autres alliés. Elles surviennent dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient et de craintes que la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza ne s’étende davantage à la région.

CNN a demandé au Pentagone ses commentaires sur les dernières frappes.

Le rythme actuel des frappes américaines au Yémen souligne la volonté de l’administration Biden de recourir à la force contre les Houthis, ce que la Maison Blanche avait évité de faire pendant des semaines par crainte de déclencher une escalade régionale. Mais alors que les lancements de missiles et de drones houthis contre des navires commerciaux se poursuivent, y compris les attaques réussies contre deux navires détenus et exploités par les États-Unis cette semaine, les actions américaines contre les Houthis sont devenues un phénomène plus régulier.

Les premières attaques menées par les États-Unis, soutenues par une coalition internationale, ont frappé des sites radar et des nœuds de commandement et de contrôle, ainsi que les armes que les Houthis ont utilisées contre les voies de navigation internationales dans la mer Rouge et le golfe d’Aden.

Un jour plus tard, les États-Unis ont ciblé un site radar supplémentaire des Houthis dans le cadre d’une opération unilatérale.

Mardi, les États-Unis ont frappé quatre missiles balistiques antinavires, qualifiant ces actions d’opérations d’auto-défense en raison de la menace imminente qui pèse sur les navires commerciaux américains et les navires de la marine américaine.

Mercredi, les États-Unis ont mené une autre série de frappes contre 14 missiles antinavires Houthis, en utilisant des missiles Tomahawk lancés depuis des navires de surface de la marine américaine et un sous-marin lance-missiles.

“Nous continuerons à prendre des mesures pour protéger la vie des marins innocents et nous protégerons toujours notre peuple”, a déclaré mercredi le général Michael “Erik” Kurilla, commandant du commandement central américain.

Mais les frappes américaines n’ont pas fait grand-chose pour dissuader les Houthis, qui ont continué à tirer des missiles et des drones sur des navires dans la mer Rouge et le golfe d’Aden, certaines des voies navigables les plus critiques au monde pour la navigation commerciale.

Lundi, les Houthis ont frappé le M/V Gibraltar Eagle, un vraquier détenu et exploité par les États-Unis, avec un missile balistique antinavire dans le golfe d’Aden. Le navire a subi des avaries mineures et a continué sa route. Mais c’est la première fois que les Houthis réussissent à frapper un navire américain.

Deux jours plus tard, les Houthis ont frappé un autre navire détenu et exploité par les États-Unis, le M/V Genco Picardie, dans le golfe d’Aden avec un drone d’attaque à sens unique. Ce navire a également subi des dommages mineurs et a continué sa route.

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.