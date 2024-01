Biden admet que les frappes aériennes contre les Houthis ne fonctionnent pas

Les partisans Houthis brandissent des fusils et crient des slogans contre les États-Unis et le Royaume-Uni lors d’un rassemblement tribal le 14 janvier 2024 à la périphérie de Sanaa, au Yémen.

« Quand vous dites travailler, est-ce qu’ils arrêtent les Houthis ? Biden a déclaré lors d’un échange avec des journalistes à Washington, DC : “Non. Vont-ils continuer ? Oui”. La Maison Blanche redésignée les Houthis comme organisation terroriste le 17 janvier, après avoir radié le groupe de la liste en 2021. Les États-Unis ont mené jeudi soir leur cinquième frappe aérienne contre des cibles Houthis au Yémen, avec des avions américains ciblant des missiles anti-navires qui, selon le commandement central américain, « étaient dirigés vers le sud de la mer Rouge et prêts à être lancés ». Comme pour valider les commentaires de Biden, le groupe rebelle soutenu par l’Iran a lancé en quelques heures deux missiles balistiques antinavires sur un pétrolier appartenant aux États-Unis. Le navire, un petit chimiquier appelé Chem Ranger, n’a signalé aucun blessé ni dommage. C’est « un grand honneur et une bénédiction d’affronter directement l’Amérique », a déclaré le chef Houthi Abdul-Malek al-Houthi dans son discours provocateur d’une heure qui s’appuyait fortement sur la rhétorique religieuse. Il a affirmé que les frappes américaines et britanniques sur le Yémen n’avaient fait qu’affiner la technologie de son armée et qu’elles prouvaient que la stratégie des Houthis – qui ciblait les navires israéliens ou ceux en provenance ou à destination d’Israël – fonctionnait.

Les actions des Houthis ont certainement contribué à perturber le transport et le commerce maritime dans la région : les principales compagnies maritimes ont suspendu tous les transports sur la mer Rouge et le canal de Suez, choisissant plutôt de naviguer autour du continent africain, créant des retards et des goulots d’étranglement d’approvisionnement importants et coûtant des milliards aux entreprises. de dollars. Al-Houthi a également adressé une critique personnelle au président américain, se moquant de Biden, le décrivant comme « un homme âgé qui a du mal à monter les escaliers d’un avion et qui parcourt 9 000 milles pour attaquer ceux qui voulaient se tenir aux côtés du peuple opprimé de Gaza ». L’administration Biden et le gouvernement britannique ont commencé à lancer des frappes de représailles contre les Houthis, qui contrôlent la majeure partie du Yémen, le 12 janvier, après que le groupe ait passé plusieurs semaines à mener des dizaines d’attaques contre des navires traversant la mer Rouge. Les rebelles yéménites affirment que leur campagne est une réponse aux bombardements incessants d’Israël sur la bande de Gaza et au soutien des États-Unis.