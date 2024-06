Biden admet que des frappes en Russie pourraient entraîner les États-Unis plus profondément dans le conflit en Ukraine — RT World News

Un tel scénario reste toutefois « peu probable », selon le président américain.

Le président américain Joe Biden a admis que les frappes ukrainiennes sur le territoire russe avec des armes fournies par les États-Unis pourraient intensifier l’implication occidentale dans le conflit. Cependant, la possibilité d’un affrontement direct avec la Russie reste très faible, a affirmé le président américain.

Washington et plusieurs de ses alliés ont confirmé la semaine dernière que Kiev est désormais autorisée à utiliser des armes fournies par l’Occident pour des attaques à l’intérieur de la Russie. Lors d’une interview avec ABC News jeudi, on a demandé à Biden s’il pensait que cela pourrait entraîner les États-Unis et l’Occident dans son ensemble dans le conflit ukrainien. « d’une manière beaucoup plus large. »



« C’est théoriquement possible, mais c’est peu probable », » a répondu le président américain.

Biden a précisé que l’Ukraine pouvait utiliser des armes de fabrication américaine « seulement à proximité de la frontière [with Russia] quand ils [Russian weapons] sont utilisés de l’autre côté de la frontière pour attaquer des cibles spécifiques en Ukraine.

















« Nous n’autorisons pas de frappes à 200 milles à l’intérieur de la Russie et nous n’autorisons pas de frappes sur Moscou, sur le Kremlin », a-t-il ajouté. il a dit.

Mercredi, en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), le président russe Vladimir Poutine a déclaré aux chefs des agences de presse internationales que les États-Unis et leurs alliés avaient pour l’essentiel confirmé « leur participation directe à la guerre contre la Russie » en fournissant des armes plus sophistiquées à l’Ukraine et en autorisant leur utilisation sur le territoire russe.

Moscou est bien conscient que les Ukrainiens sont incapables de tirer avec des systèmes d’armes avancés sans les renseignements et les informations de ciblage fournis par leurs sponsors occidentaux, a souligné Poutine. Une nouvelle escalade de la part des bailleurs de fonds étrangers de Kiev pourrait conduire à « des problèmes très graves » il a prévenu.

Selon le dirigeant russe, Moscou pourrait réagir « asymétriquement » en fournissant « des armes similaires dans les régions du monde où elles seront utilisées contre des sites sensibles de ces [Western] des pays. »