Biden admet avoir menti

Le président américain insiste toujours sur le fait qu’il a été “interpellé” alors qu’il tentait de rendre visite à Nelson Mandela en prison

Le président américain Joe Biden a reconnu qu’il “n’a pas été arrêté” tout en essayant de rendre visite au chef du mouvement anti-apartheid sud-africain Nelson Mandela emprisonné. Il a fait ces aveux lors d’une visite avec l’actuel dirigeant du pays à la Maison Blanche vendredi. Cependant, Biden a continué d’insister sur le fait qu’il était «arrêté” tout en essayant de rendre visite à Mandela.

Décrivant “un des grands moments de [his] carrière» au président sud-africain en visite Cyril Ramaphosa, le président a expliqué que «la première fois que Nelson Mandela est venu aux États-Unis», alors que Biden était encore sénateur en 1990, «il a demandé s’il pouvait venir à mon bureau et il est venu me dire merci parce qu’il a entendu dire que j’avais été arrêté en essayant de lui rendre visite, de le voir en prison.”

“Et j’ai dit une fois – j’ai dit que j’avais été arrêté. Je n’ai pas été arrêté, j’ai été arrêté, empêché de bouger», a précisé Biden.

L’insistance du président lors des élections de 2020 sur le fait qu’il avait été arrêté alors qu’il tentait de rendre visite à Mandela – malgré 760 miles entre le point d’arrestation supposé à Johannesburg et la cellule de Mandela à Robben Island – a conduit même le sympathique Washington Post à vérifier son histoire comme “ridicule.”

Alors que sa campagne a ensuite fait marche arrière pour affirmer qu’il était simplement “séparé” d’autres membres du Congrès dans un aéroport en 1976 parce qu’il refusait de se soumettre aux règles de l’apartheid et d’utiliser une porte séparée des membres du Congressional Black Caucus avec lesquels il voyageait, un autre membre du Congrès lors du voyage a également démystifié cette version, rétorquant qu’il y avait “aucun problème[s] avec des aéroports dans tous les pays que nous avons visités“, et que Biden”n’était pas le seul blanc du voyage.”

Biden a également affirmé à plusieurs reprises et à tort qu’il avait été arrêté pour protester pour les droits civiques dans les années 1960, alors même que les opposants politiques ont souligné son projet de loi sur la criminalité de 1994 et son soutien aux peines minimales obligatoires et aux lois sur les trois grèves comme preuve de vues résolument moins progressistes sur la race. Ses défenseurs invoquent son âge avancé – à 79 ans, il est le plus vieux président des États-Unis – pour excuser sa relation parfois floue avec la vérité, bien qu’un discours plagié et des références falsifiées aient presque mis fin à sa carrière politique en tant qu’homme beaucoup plus jeune.