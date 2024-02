Biden accuse Trump de s’incliner devant Poutine en encourageant la Russie à envahir les alliés de l’OTAN qui ne respectent pas leurs obligations

Washington

CNN

—



Le président Joe Biden a critiqué mardi Donald Trump après que l’ancien président a déclaré qu’il encouragerait la Russie à envahir les pays qui ne respectent pas leurs obligations au sein de l’OTAN, affirmant que de tels commentaires revenaient à s’incliner devant Vladimir Poutine.

Ces remarques – la dernière critique de Biden à l’égard de Trump depuis la Maison Blanche – comptent parmi ses critiques les plus sévères à ce jour envers son probable rival en matière de politique étrangère.

S’exprimant samedi lors d’un rassemblement en Caroline du Sud, Trump a déclaré qu’il encouragerait la Russie à faire « tout ce qu’elle veut » à tout pays membre de l’OTAN qui ne respecte pas les directives de dépenses en matière de défense. Biden a déclaré que ces commentaires envoyaient un signal « dangereux et choquant ».

« Pouvez-vous imaginer un ancien président des États-Unis dire cela ? » » Biden a demandé avec incrédulité depuis la salle à manger de l’État. « Le monde entier l’a entendu. Le pire, c’est qu’il le pense vraiment.

Biden a commencé son discours en encourageant la Chambre des représentants à tenir « immédiatement » un vote sur le programme d’aide supplémentaire de 95 milliards de dollars adopté par le Sénat, qui fournirait une assistance à l’Ukraine, à Israël et aux partenaires américains dans la région indo-pacifique, ainsi qu’une aide humanitaire. aide aux Palestiniens de la bande de Gaza.

Plus de 60 milliards de dollars issus du budget du Sénat auraient été alloués à l’Ukraine, alors que le pays se prépare à marquer le deuxième anniversaire de son invasion à grande échelle par la Russie. Les tentatives précédentes visant à faire adopter un programme d’aide – combiné à un projet de loi sur la sécurité des frontières – ont été sabordées après que Trump se soit prononcé dans l’opposition.

Le commentaire de Trump a immédiatement suscité la consternation, non seulement de la part de l’establishment américain en matière de politique étrangère, mais aussi de la part des alliés de l’OTAN, qui ont observé avec méfiance la Russie procéder à son invasion de l’Ukraine.

Pour Biden, qui a passé une grande partie de sa carrière à travailler sur des questions liées à la sécurité transatlantique, la remarque était particulièrement exaspérante. Lorsqu’il a entendu ces propos par la suite, le président a été consterné, selon une personne proche du dossier. Il a ensuite publié une déclaration au cours de sa campagne dénonçant ce sentiment.

La Maison Blanche a critiqué les propos de Trump peu après leur publication.

« Encourager les invasions de nos plus proches alliés par des régimes meurtriers est épouvantable et déséquilibré – et cela met en danger la sécurité nationale américaine, la stabilité mondiale et notre économie intérieure », a déclaré samedi le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates, dans un communiqué.

Gagnez McNamee/Getty Images L’ancien président Donald Trump arrive sur scène lors d’un rassemblement Get Out The Vote à la Coastal Carolina University le 10 février à Conway, en Caroline du Sud.

Mais les critiques de Biden à l’égard de Trump depuis la Maison Blanche sont allées plus loin. Dans un discours qui mentionnait Trump nommément au moins une demi-douzaine de fois, Biden a cherché à réfuter avec force les questions sur l’engagement américain envers ses alliés.

« Aucun autre président dans notre histoire ne s’est incliné devant un dictateur russe », a poursuivi Biden. « Permettez-moi de le dire aussi clairement que possible : je ne le ferai jamais. Pour l’amour de Dieu, c’est stupide. C’est honteux. C’est dangereux. Ce n’est pas américain.

Mardi, Biden a consacré une partie importante de son discours sur l’aide à l’Ukraine à s’en prendre à Trump pour cette remarque qui, selon lui, porte atteinte aux valeurs américaines de longue date.

« Quand l’Amérique donne sa parole, cela signifie quelque chose. Lorsque nous prenons un engagement, nous le tenons et l’OTAN est un engagement sacré », a déclaré Biden.

“Donald Trump considère cela comme un fardeau”, a-t-il ajouté.

Il a déclaré que Trump considérait l’alliance de défense comme un « racket de protection » et ne comprenait pas son rôle dans la protection de la liberté et de la sécurité.

« Pour Trump, les principes n’ont jamais d’importance. Tout est transactionnel », a déclaré Biden.

Il a déclaré que les adversaires américains « ont tous applaudi » lorsqu’ils ont entendu les commentaires de Trump. «Je ne m’en irai pas. Je ne peux pas imaginer qu’un autre président s’en aille », a déclaré Biden.