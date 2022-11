Biden accuse les républicains extrêmes de MAGA d’avoir intimidé les électeurs et les responsables électoraux

Le président Joe Biden a exhorté les Américains à voter en faveur de la démocratie, à rejeter les candidats qui refusent les élections et à être patients avec les résultats avant la première journée électorale nationale tenue depuis l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

“On estime qu’il y a plus de 300 négationnistes sur les bulletins de vote dans toute l’Amérique cette année”, a déclaré Biden, s’exprimant à la gare Union de Washington, DC. “Nous ne pouvons pas ignorer l’impact que cela a sur notre pays. C’est dommageable, c’est corrosif et c’est destructeur.”

Le présage de Biden est venu avec moins d’une semaine avant le jour du scrutin et cinq jours après qu’un agresseur ayant des antécédents de partage de théories du complot de droite a fait irruption dans la maison de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et a attaqué son mari avec un marteau, causant de graves dommages à sa tête.

Dans son discours de mercredi soir, Biden a déclaré que l’attaquant de Pelosi, David DePape, avait utilisé la même rhétorique que les émeutiers le 6 janvier. l’élection de 2020 avait été volée. Le mensonge, a déclaré Biden, a conduit à de nouvelles violences politiques et à l’intimidation des électeurs observées au cours des deux dernières années.

“Cette intimidation, cette violence contre les démocrates, les républicains et les responsables non partisans qui font juste leur travail sont la conséquence de mensonges dits pour le pouvoir et le profit. Mensonges de complot et de malveillance. Mensonges répétés encore et encore pour générer un cycle de colère, de haine, de vitriol et même la violence », a déclaré Biden. “En ce moment, nous devons confronter ces mensonges à la vérité.”

Biden a cité des sondages récents qui montrent que les Américains sont préoccupés par l’état de la démocratie et ont rappelé aux électeurs qu’ils peuvent l’affronter dans les urnes. Les choix faits maintenant, a déclaré Biden, détermineront si la démocratie aux États-Unis durera.

“Nous devons recommencer à veiller les uns sur les autres, à nous considérer comme nous le peuple, et non comme des ennemis retranchés”, a déclaré Biden. “C’est un choix que nous pouvons faire. La désunion et le chaos ne sont pas inévitables. Il y a eu de la colère auparavant en Amérique, il y a eu de la division auparavant en Amérique, mais nous n’avons jamais abandonné l’expérience américaine et nous ne pouvons pas le faire maintenant. “

Biden a également rappelé aux Américains que dans de nombreux États, les bulletins de vote par correspondance ne peuvent pas être comptés avant la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin, ce qui signifie qu’il faudra du temps pour que les résultats finaux arrivent. Cela est devenu un point central de discorde pour les théoriciens du complot lors des élections de 2020, en particulier autant de démocrates ont voté par courrier au milieu de la pandémie de coronavirus. Les négationnistes d’extrême droite ont affirmé que les bulletins de vote légalement déposés étaient frauduleux.

“Il faut du temps pour compter tous les bulletins de vote légitimes de manière légale et ordonnée”, a déclaré Biden. “Il a toujours été important pour les citoyens d’une démocratie d’être informés et engagés. Maintenant, il est important que les citoyens soient également patients.”