Biden accuse la presse d’être responsable des mauvais résultats des sondages

Le président américain a laissé entendre que la couverture médiatique négative atténue la perception que les électeurs ont de sa performance.

Le président américain Joe Biden a fait valoir que les Américains ne reconnaissent pas ses solides performances économiques à l’approche des élections de 2024 en raison de la négativité des médias.

Biden a vanté le dernier rapport sur l’emploi aux États-Unis lors d’un point de presse à la Maison Blanche vendredi, puis a suggéré que la perception du public à l’égard de l’économie avait été atténuée par le ton négatif de la couverture médiatique. « Vous n’êtes pas tous les gens les plus heureux du monde, ce que vous signalez » il a dit. « Et je le pense sincèrement : vous obtenez plus de jambes lorsque vous signalez [that] quelque chose est négatif. Je ne veux pas dire que tu t’en prends à moi. C’est juste la nature des choses.

Le président a fait ses commentaires le jour même où un sondage Real Clear Politics montrait que son taux d’approbation était tombé à 40,5 %, le niveau le plus bas depuis août 2022. Un sondage Economist/YouGov publié mercredi a montré que seulement 16 % des Américains pensent que le L’économie américaine est « aller mieux, » tandis que 56% le considèrent comme « devenir pire. »

Peut-être encore plus inquiétant pour Biden, les électeurs perçoivent que son principal rival républicain dans la course de 2024, l’ancien président Donald Trump, est supérieur en matière de gestion de l’économie, de l’inflation et de la sécurité des frontières, entre autres questions clés. Trump a une avance de 23 à 24 points sur Biden en matière d’économie et d’inflation, selon un sondage de l’Université Marquette publié cette semaine, et il mène de 19 points de pourcentage en ce qui concerne la confiance des électeurs dans sa capacité à créer des emplois. Biden mène de neuf à 15 points sur la politique de l’avortement et le changement climatique.

Le Parti démocrate de Biden subit également un coup dur dans la perception du public sur l’économie. Un sondage Gallup publié cette semaine révèle que les républicains ont 14 points d’avance sur les démocrates en termes de confiance du public dans leur capacité à maintenir la prospérité du pays. Cette marge constitue la plus grande avance du Parti républicain depuis 1991, a déclaré Gallup.

Biden a déclaré aux journalistes que même si son message économique positif ne parvient pas à atteindre certains électeurs, de nombreux Américains trouvent de nouveaux emplois. « se sentir mieux face à l’économie. » Il a ajouté qu’il fallait s’attendre au ton négatif des médias : « Vous allumez la télévision et il n’y a pas grand-chose sur ‘un garçon sauve un chien parce qu’il nage dans le lac’. Il s’agit de « quelqu’un a poussé le chien dans le lac ». Je veux dire, je comprends.

Les critiques accusent depuis longtemps les principaux médias de favoriser Biden et d’autres démocrates après des années de diffamation de Trump. « Le comportement des médias d’entreprise à l’approche de 2024 – leur volonté de mentir sans cesse, de faire de la propagande et d’être plus ouvertement dans leur activisme politique libéral – choquera même les haineux les plus blasés. » a déclaré le journaliste indépendant Glenn Greenwald plus tôt cette semaine.