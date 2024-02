Biden accusé de « trahison envers Israël », s’adressant aux électeurs d’extrême gauche après sa rencontre avec le roi de Jordanie

Le président Biden a été accusé lundi par des critiques d’avoir trahi Israël à la suite d’une rencontre avec le roi Abdallah II de Jordanie, qui a appelé à la fin de la guerre entre Israël et le Hamas.

Biden a rencontré le roi à la Maison Blanche lors de la première visite d’un dirigeant arabe aux États-Unis depuis la brutale attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a déclenché une guerre à grande échelle dans la bande de Gaza et accru les tensions dans tout le Moyen-Orient. , y compris en Jordanie.

Abdullah a non seulement appelé à un cessez-le-feu, aux côtés de Biden, mais a également averti Israël de ne pas lancer une offensive majeure à Rafah sans un plan de protection des civils. Le sénateur Tom Cotton, R-Ark., a déclaré que Biden s’adressait simplement à l’extrême gauche.

“Biden est convaincu que ses sondages s’amélioreront en attaquant Israël et en embrassant les partisans du Hamas comme Rashida Tlaib. Il doit entendre la majorité des Américains qui se tiennent aux côtés d’Israël contre le Hamas”, a posté Cotton sur X.

BIDENWORLD ET LES ALLIÉS DES MÉDIAS COURENT AVEC UN POINT DE DISCUSSION « GRATUIT » EN RÉPONSE AU RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL

L’animateur de Fox News, Mark Levin, a critiqué Biden pour ses actions “absolument grotesques et inadmissibles”.

“Ce que Biden fait cet après-midi est la PLUS GRANDE trahison d’Israël de la part d’un président. C’est absolument grotesque et inadmissible. Biden utilise le roi de Jordanie comme propagandiste et diffame Israël de haut en bas. ABSOLUMENT HIDE. Et puis les deux quittent la scène. scène sans répondre à une seule question”, a posté Levin sur X.

“Le papa de Phony Little King a massacré des milliers de réfugiés palestiniens en 1970. La Jordanie était ce qu’on appelle l’État palestinien”, a écrit Levin dans un autre article. “Maintenant, l’imbécile Biden, dont la véritable haine pour Israël est maintenant au grand jour alors qu’il se plie aux islamistes antisémites de son parti, l’amène ici où ils diffament tous deux Israël et exigent qu’il se suicide.”

Un utilisateur a répondu aux messages de Levin en demandant : « COMMENT la communauté juive peut-elle voter démocrate ? Même après toute la discrimination et le manque de respect, il y a toujours des Juifs qui le soutiennent. Comment est-ce possible ?

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

BIDEN RENCONTRE LE ROI DE JORDANIE ABDULLAH ET APPELLE ISRAÉL À TRAVAILLER POUR PARVENIR À UN ACCORD DE PAIX

Biden aussi partagé un message sur les réseaux sociaux, qu’il « travaille jour et nuit pour trouver les moyens de ramener tous les otages chez eux, d’atténuer la crise humanitaire, de mettre fin à la menace terroriste et d’apporter la paix à Gaza et en Israël – une paix durable avec deux États pour deux peuples”, mais de nombreux critiques se sont opposés à ce message.

Le consultant politique Noah Pollak a réagi : « Biden refuse de faire pression sur l’Iran ou le Qatar, les deux plus grandes sources d’influence sur le Hamas. Tout ce qu’il fait en réalité, c’est faire pression sur Israël pour qu’il arrête les combats et lancer de fausses accusations contre Tsahal. Sa parole est de la foutaise. »

L’influenceur conservateur The Foo a ajouté : “Vous avez menacé d’opposer votre veto à un projet de loi distinct visant à fournir une aide à Israël. Vous êtes un menteur. Vous devriez démissionner.”

LA RENCONTRE DU ROI ABDULLAH DE JORDANIE AVEC BIDEN SOULIGNE LE DILEMME DES ALLIÉS AMÉRICAINS DANS LA GUERRE ISRAÉL-HAMAS

Plus tôt dans la journée, Biden a reçu de vifs applaudissements d’un public amical après avoir plaisanté sur ses problèmes de mémoire.

“Ce que je n’avais pas réalisé, et je sais que je n’en ai pas l’air, mais je suis là depuis un moment. Je m’en souviens”, a déclaré Biden lors de la conférence législative de l’Association nationale des comtés.

La blague est survenue quelques jours après la publication du rapport de Robert Hur sur la gestion par Biden des documents classifiés. Il a soulevé des questions sur l’acuité mentale de Biden en décrivant le président comme « un homme âgé, sympathique et bien intentionné, avec une mauvaise mémoire » qui ne pouvait pas se souvenir des événements importants de sa vie. .

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ruth Marks Eglash et Louis Casiano de Fox News ont contribué à ce rapport.