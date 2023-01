Biden accusé de tournée frontalière « gérée par scène » — RT World News

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a fustigé le président pour n’avoir obtenu qu’une vision « aseptisée » de la crise de l’immigration américaine

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a accueilli Joe Biden pour la visite tant attendue du président à la frontière sud des États-Unis en lui remettant en main propre une lettre exigeant que le gouvernement fédéral s’occupe de la “la pire immigration clandestine” crise dans l’histoire de la nation en appliquant les lois actuelles.

“Votre visite à notre frontière sud avec le Mexique aujourd’hui est 20 milliards de dollars trop peu et deux ans trop tard”, Abbott a déclaré dans la lettre, qu’il a remise au président après que Biden ait débarqué d’Air Force One dimanche à El Paso. Il a ajouté que la visite de Biden était soigneusement conçue pour éviter de voir les ravages et les dommages causés par ses politiques d’ouverture des frontières.

“Même la ville que vous visitez a été désinfectée des camps de migrants qui avaient envahi le centre-ville d’El Paso parce que votre administration veut vous protéger du chaos que vivent les Texans au quotidien”, dit Abbott. “Ce chaos est le résultat direct de votre incapacité à appliquer les lois sur l’immigration que le Congrès a promulguées.”

Les passages frontaliers illégaux vers les États-Unis ont quintuplé depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier 2021 et ont atteint un record de 2,76 millions au cours de l’exercice budgétaire du gouvernement qui s’est terminé le 30 septembre. Biden n’était pas allé à la frontière depuis 2008, quand faisait campagne en Nouveau Mexique. Il a annoncé jeudi un nouveau plan frontalier, comprenant de nouvelles limites à la migration en provenance de Cuba, du Nicaragua et d’Haïti.















Cependant, Abbott a déclaré que les nouvelles politiques visent principalement à aider les migrants illégaux, plutôt que de les empêcher d’entrer aux États-Unis. “Tout cela se produit parce que vous avez violé votre obligation constitutionnelle de défendre les États contre l’invasion en exécutant fidèlement les lois fédérales.”

Le gouverneur a lancé l’opération Lone Star en mars 2021 pour aider à sécuriser la frontière. L’opération a permis 23 000 arrestations criminelles et saisies de plus de 354 millions de doses de fentanyl. L’État a également transporté 16 000 migrants vers les soi-disant “villes sanctuaires” qui soutiennent l’ouverture des frontières, y compris Washington et New York.

Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas critiqué Abbott dimanche pour ne pas avoir travaillé avec le gouvernement fédéral pour répondre aux problèmes frontaliers. “Nous ne pouvons pas avoir d’action unilatérale du gouverneur”, Mayorkas a déclaré dans une interview à ABC News.

Nouveau: le gouverneur du Texas, Greg Abbott, raconte aux journalistes son interaction avec le président Biden à son arrivée à El Paso. Le gouverneur dit qu’il a donné une lettre à POTUS et qu’il pense que cette visite a deux ans de retard. pic.twitter.com/xhEz9cC7Wi —Mark Meredith (@markpmeredith) 8 janvier 2023

Abbott a accusé Biden d’être venu à un “version scénique d’El Paso” pour “séances de photos” et a fait valoir que rien ne sera accompli à moins qu’il ne commence à appliquer les lois sur l’immigration.