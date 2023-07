Biden accusé d’avoir divulgué un secret militaire — RT World News

Le président a admis dans une interview à CNN que les forces américaines manquaient d’obus d’artillerie

Le président américain Joe Biden a cherché à justifier sa décision controversée d’envoyer des bombes à fragmentation en Ukraine en révélant un fait potentiellement sensible sur l’armée américaine : elle est à court d’obus d’artillerie.

Biden a fait l’admission dans une interview à CNN diffusée dimanche, affirmant qu’il était nécessaire de donner des armes à sous-munitions à Kiev car les obus d’artillerie de 155 mm sont rares. « C’est une guerre liée aux munitions, et ils sont à court de ces munitions, et nous en manquons », Biden a déclaré à Fareed Zakaria de CNN. L’hôte avait souligné une précédente affirmation de la Maison Blanche selon laquelle l’utilisation de bombes à fragmentation par les forces russes pourrait être un « crime de guerre. »

Des critiques conservateurs, tels que l’animateur de podcast américain Steve Guest, ont fait valoir que Biden avait laissé échapper ce qui aurait dû être un secret d’État. « Joe Biden annonce au monde que les États-Unis manquent d’obus de 155 mm. Le président Biden ne se soucie-t-il pas que nos adversaires en Chine communiste écoutent ?

REGARDER: Joe Biden annonce au monde que les États-Unis manquent d’obus de 155 mm. Le président Biden ne se soucie-t-il pas que nos adversaires en Chine communiste écoutent ? pic.twitter.com/SxaI6jHo49 – Steve Guest (@SteveGuest) 9 juillet 2023

L’ancien membre du personnel du Sénat américain, Logan Dobson, a accepté, en disant : « J’adore quand le président américain va sur CNN pour dire à tout le monde que nous manquons de munitions. »

Biden a fait ses commentaires alors que les États-Unis et leurs alliés européens se préparaient à se réunir pour le sommet de l’OTAN de cette semaine à Vilnius, où les membres de l’alliance militaire occidentale prévoient de discuter du conflit russo-ukrainien. Les législateurs républicains ont fait valoir que sa déclaration à CNN prouvait que la campagne menée par les États-Unis pour fournir des milliards de dollars d’armes à Kiev avait affaibli les défenses américaines.















Sénateur J.D. Vance (R-Ohio) a qualifié la remarque de « Superbe admission de Biden, quelque chose dont je préviens depuis plus d’un an. Il dit que les Ukrainiens manquent d’obus d’artillerie de 155 mm, et nous aussi. La guerre en Ukraine est une ponction massive sur notre sécurité nationale.

Représentant Andy Bigg (R-Arizona) a déclaré qu’à la lumière de l’aveu de Biden concernant la diminution des stocks d’artillerie, « nous ne pouvons plus en envoyer en Ukraine. L’Amérique vient en premier.

Un responsable non identifié de la Maison Blanche a contredit l’affirmation de Biden, déclarant à Fox News que l’aide militaire à l’Ukraine n’avait pas mis à rude épreuve l’approvisionnement en munitions des États-Unis. « L’armée a des exigences spécifiques concernant le nombre de systèmes d’armes et de munitions que nous maintenons dans nos réserves en cas d’imprévus ou de conflit militaire. Tout ce que nous envoyons à l’Ukraine dépasse cela, donc les États-Unis ne manquent pas de munitions nous-mêmes.

Certains législateurs américains ont qualifié le conflit ukrainien de « guerre par procuration » contre la Russie. Hôte de podcasts David Sacksun entrepreneur technologique américain, a déclaré que la stratégie de Biden semble se retourner contre lui, même si Washington dépense largement plus que la Russie pour la défense. « Le but de la guerre par procuration était d’affaiblir la Russie, mais les États-Unis ont d’abord manqué de munitions », il a dit. « Alors qui affaiblit qui ?