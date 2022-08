Biden accueillera un sommet “d’unité” contre la violence motivée par la haine

WILMINGTON, Delaware (AP) – Le président Joe Biden accueillera le mois prochain un sommet à la Maison Blanche visant à lutter contre une vague de violences motivées par la haine aux États-Unis, alors qu’il s’efforce de tenir sa promesse de campagne de “guérir l’âme de la nation”. .”

La Maison Blanche a annoncé vendredi que Biden accueillera le sommet United We Stand le 15 septembre, soulignant les «effets corrosifs» de la violence sur la sécurité publique et la démocratie. Les avocats ont poussé Biden à organiser l’événement après que 10 Noirs ont été tués dans un supermarché de Buffalo, New York, en mai, visant également à lutter contre une succession de violences motivées par la haine dans des villes comme El Paso, Texas, Pittsburgh et Oak Creek, Wisconsin. .

“Comme l’a dit le président Biden à Buffalo après l’horrible fusillade de masse plus tôt cette année, dans la bataille pour l’âme de notre nation” nous devons tous nous enrôler dans cette grande cause de l’Amérique “”, a déclaré l’attachée de presse Karine Jean-Pierre dans un communiqué. “Le sommet United We Stand présentera une opportunité importante pour les Américains de toutes races, religions, régions, affiliations politiques et horizons de défendre cette cause ensemble.”

Biden prononcera un discours liminaire lors du rassemblement, qui, selon la Maison Blanche, comprendra des groupes de défense des droits civiques, des chefs religieux, des chefs d’entreprise, des forces de l’ordre, des défenseurs de la prévention de la violence armée, d’anciens membres de groupes haineux violents, des victimes de la violence extrémiste et des personnalités culturelles. . La Maison Blanche a souligné qu’elle avait également l’intention de rassembler les démocrates et les républicains, ainsi que les dirigeants politiques aux niveaux fédéral, étatique et local pour s’unir contre la violence motivée par la haine.

Biden, un démocrate, a fréquemment cité la manifestation suprémaciste blanche de 2017 à Charlottesville, en Virginie, en le faisant sortir de sa retraite politique pour défier le président de l’époque, Donald Trump, en 2020. Il a promis au cours de cette campagne de travailler pour combler les clivages politiques et sociaux et pour promouvoir l’unité nationale, mais la réalisation de cette cause reste un travail en cours.

Sindy Benavides, PDG de la Ligue des citoyens latino-américains unis, a déclaré que la genèse du sommet est survenue après le massacre de Buffalo, alors que son organisation avec la Ligue anti-diffamation, le Réseau d’action national et d’autres groupes voulaient faire pression sur l’administration Biden pour lutter plus directement contre les menaces extrémistes.

“En tant qu’organisations de défense des droits civiques, organisations de justice sociale, nous luttons chaque jour contre cela, et nous voulions nous assurer de reconnaître que le gouvernement doit jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre l’extrémisme de droite”, a-t-elle déclaré.

La Maison Blanche n’a pas précisé la liste des orateurs ou des participants, affirmant qu’elle se rapprocherait de l’événement. Il ne prévisualiserait pas non plus les annonces de politique spécifiques de Biden. Les responsables ont noté que Biden avait signé l’année dernière la loi COVID-19 sur les crimes haineux et publié la première stratégie nationale du pays pour lutter contre le terrorisme domestique.

Benavides a déclaré que la tenue du sommet par Biden aiderait à galvaniser le pays pour faire face aux menaces de violence inspirée par la haine, mais a également déclaré qu’elle espérait que des “solutions à long terme” émergeraient du sommet.

“Ce qui est important pour nous, c’est de s’attaquer à la santé mentale, à la réforme du contrôle des armes à feu, à la désinformation, à la désinformation et à la malinformation”, a-t-elle déclaré. « Nous voulons que les décideurs politiques se concentrent sur des solutions de bon sens afin que nous ne voyions pas ce type de violence dans nos communautés. Et nous voulons voir la mise en œuvre de politiques qui réduisent la violence.

Zeke Miller, l’Associated Press