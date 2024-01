Biden accueillera les dirigeants du Congrès pour des discussions sur les dépenses de sécurité nationale

Le président Biden accueillera mercredi les dirigeants du Congrès à la Maison Blanche pour discuter de sa demande de financement de plusieurs milliards de dollars pour l’Ukraine, Israël et d’autres mesures de sécurité nationale.

“Demain, le président accueillera les dirigeants du Congrès, du Sénat et de la Chambre, ainsi que les principaux dirigeants des comités et membres de haut rang à la Maison Blanche pour discuter de l’importance cruciale de sa demande supplémentaire en matière de sécurité nationale”, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, aux journalistes.

Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (DN.Y.), le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Ky.), le président Mike Johnson (R-La.) et le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries (DN.Y.) font partie de ceux qui devraient assister à.

Jean-Pierre a déclaré que les négociations bipartites étaient en cours et que la Maison Blanche estimait que les pourparlers « allaient dans la bonne direction ».

“Alors oui, le président va avoir cette conversation importante sur la demande supplémentaire… mais les négociations se poursuivent donc c’est aussi très important”, a-t-elle déclaré.

La réunion intervient dans un contexte d’impasse au Capitole pour parvenir à un accord sur la sécurité des frontières, essentiel pour débloquer des fonds pour l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. L’implication directe de Biden pourrait toutefois marquer une nouvelle phase dans les négociations.

Fin octobre, la Maison Blanche a envoyé une demande de financement d’urgence d’environ 100 milliards de dollars au Congrès afin d’obtenir des fonds supplémentaires pour la sécurité des frontières, les alliés dans l’Indo-Pacifique et pour Israël et l’Ukraine dans leurs conflits respectifs contre le Hamas et la Russie.

Environ 61 milliards de dollars de cette demande étaient destinés à l’Ukraine, dont 30 milliards de dollars d’équipements pour Kiev provenant des stocks du ministère de la Défense, et destinés à reconstituer ces stocks.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle n’avait plus de financement à fournir à l’Ukraine, après avoir épuisé l’argent déjà approuvé par le Congrès fin décembre.

L’administration supplie depuis des semaines le Congrès de donner suite à la demande supplémentaire, arguant que ne pas le faire mettrait en péril les progrès de l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie, en particulier à l’approche des difficiles mois d’hiver.

Les républicains, qui contrôlent la Chambre, ont déclaré que tout financement destiné à l’Ukraine devait inclure des changements dans la politique frontalière. Biden s’est dit prêt à faire des compromis importants à la frontière.

Les sénateurs conservateurs ont fait pression pour un certain nombre de demandes, notamment le sénateur Ron Johnson (Républicain du Wisconsin), qui a proposé d’accorder une aide à l’Ukraine par tranches de 5 milliards de dollars en fonction du nombre de migrants traversant la frontière chaque mois.

Le sénateur Johnson a déclaré que McConnell avait déclaré au sénateur James Lankford (Républicain de l’Oklahoma), qui dirige les négociations frontalières avec les démocrates du Sénat et l’administration Biden, qu’il avait rejeté la proposition. Lankford a déclaré que les demandes divisaient sa conférence GOP.