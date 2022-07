Biden accueillera les dirigeants africains pour le sommet de décembre à Washington

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a annoncé mercredi qu’il accueillerait les dirigeants africains pour un sommet à Washington à la mi-décembre.

Le Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique se tiendra du 13 au 15 décembre et démontrera un engagement des États-Unis envers l’Afrique que Biden a décrit comme “durable”. Il a déclaré que la réunion “soulignera l’importance des relations américano-africaines et d’une coopération accrue sur les priorités mondiales partagées”.

Biden a ajouté que le sommet contribuera à favoriser un nouvel engagement économique, à renforcer un engagement partagé en faveur de la démocratie et des droits de l’homme, à gérer les effets du COVID-19 et des futures pandémies, à faire progresser la paix et la sécurité, à répondre au changement climatique, à renforcer la santé régionale et mondiale et à promouvoir la sécurité alimentaire.

Le président Barack Obama a tenu un sommet similaire à Washington en 2014, lorsque Biden était son vice-président. Le sommet faisait suite au voyage d’Obama en Afrique en 2013.

Biden n’a pas visité l’Afrique depuis son entrée en fonction.

The Associated Press