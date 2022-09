Biden accueillera le sommet des îles du Pacifique avec un œil méfiant sur la Chine

WASHINGTON (AP) – La Maison Blanche a annoncé vendredi que le président Joe Biden accueillera les dirigeants des îles du Pacifique à Washington plus tard ce mois-ci au milieu des inquiétudes croissantes des États-Unis et des alliés occidentaux concernant l’activité de la Chine dans la région.

L’attachée de presse Karine Jean-Pierre a déclaré dans un communiqué que les réunions des 28 et 29 septembre “démontreront le partenariat profond et durable des États-Unis avec les pays insulaires du Pacifique et la région du Pacifique”.

Biden a invité la Micronésie, les Îles Marshall, Palau, Nauru, Kiribati, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon, Vanuatu, Samoa, Tuvalu, Tonga et Fidji à participer au sommet, selon la Maison Blanche.

L’annonce intervient quelques jours après que les Îles Salomon ont demandé plus tôt cette semaine aux pays de ne pas envoyer de navires de guerre dans la nation du Pacifique Sud jusqu’à ce que les processus d’approbation soient révisés, au milieu des inquiétudes concernant un nouveau pacte de sécurité entre les Salomon et la Chine.

Le gouvernement a fait cette demande après que le garde-côte américain Oliver Henry et le patrouilleur de la marine britannique HMS Spey ont annulé les escales prévues la semaine dernière en raison de retards bureaucratiques.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne font partie des pays qui craignent qu’un nouveau pacte de sécurité avec Pékin ne conduise à la construction d’une base navale chinoise à moins de 2 000 kilomètres (1 200 miles) au large de la côte nord-est de l’Australie.

L’administration Biden est entrée en fonction en 2021 dans le but de mettre davantage l’accent sur l’Asie-Pacifique au milieu des inquiétudes croissantes concernant la Chine en tant que concurrent économique et militaire.

À cette fin, Biden a accepté la vente de sous-marins nucléaires à l’Australie et a rehaussé le profil du dialogue de sécurité indo-pacifique connu sous le nom de Quad (Australie, Inde, Japon et États-Unis). Il a également appelé la Chine pour ses provocations militaires contre Taïwan, ses violations des droits de l’homme contre les minorités ethniques et ses efforts pour étouffer les défenseurs de la démocratie à Hong Kong.

Aamer Madhani, Associated Press