Biden accueillera le Premier ministre néerlandais pour des discussions sur la technologie et l’Ukraine

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden devrait accueillir le Premier ministre néerlandais Mark Rutte pour des entretiens alors que l’administration américaine cherche à persuader les Pays-Bas de limiter davantage l’accès de la Chine aux semi-conducteurs avancés avec des restrictions à l’exportation.

Les pourparlers de grande envergure de mardi devraient également couvrir les efforts des pays pour contrecarrer l’invasion en cours de l’Ukraine par la Russie et un prochain sommet sur la démocratie, selon la Maison Blanche.

L’administration Biden tente de mettre les Pays-Bas sur la même longueur d’onde depuis que le département américain du Commerce a annoncé en octobre de nouveaux contrôles à l’exportation visant la Chine. Les restrictions visent à limiter la capacité de la Chine à accéder aux puces informatiques avancées, à développer et à entretenir des superordinateurs et à fabriquer des semi-conducteurs avancés.

Les responsables de l’administration ont estimé que les restrictions à l’exportation sont nécessaires parce que la Chine peut utiliser des semi-conducteurs pour créer des systèmes militaires avancés, y compris des armes de destruction massive ; commettre des violations des droits de l’homme ; et améliorer la rapidité et la précision de sa prise de décision, de sa planification et de sa logistique militaires.

Le ralentissement de l’accès de Pékin, cependant, nécessitera beaucoup d’aide de la part des alliés pour que les contrôles américains des exportations aient un impact maximal. Le géant technologique néerlandais ASML est un important fabricant de machines qui conçoivent et produisent des semi-conducteurs. La Chine est l’un des plus gros clients d’ASML.

Les États-Unis sont également en pourparlers avec le Japon sur des restrictions à l’exportation plus strictes afin de limiter la vente de technologies de fabrication de semi-conducteurs à la Chine. La visite de Rutte intervient après que Biden a accueilli la semaine dernière le Premier ministre japonais Fumio Kishida pour des entretiens.

Les États-Unis et le Japon, dans une déclaration conjointe à la suite de la réunion du Bureau ovale, ont déclaré que les deux parties avaient convenu de “renforcer notre avantage commun en matière de sécurité économique, y compris la protection et la promotion des technologies critiques et émergentes”.

La semaine dernière, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a appelé le Japon et les Pays-Bas à résister aux pressions américaines.

“Nous espérons que les pays concernés feront ce qu’il faut et travailleront ensemble pour maintenir le régime commercial multilatéral et préserver la stabilité des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales”, a-t-il déclaré. “Cela servira également à protéger leurs propres intérêts à long terme.”

Rutte a déclaré lundi dans une publication sur Twitter qu’il s’était entretenu par téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy de l’attaque de missiles russes de samedi sur un immeuble à Dnipro – l’une des attaques les plus meurtrières contre des civils dans la guerre de près de 11 mois. Les autorités ont déclaré que le nombre de morts de la grève était passé à 40 et que 30 personnes étaient toujours portées disparues lundi.

“L’horrible attaque contre un immeuble à Dnipro souligne à quel point la Russie ne peut pas être autorisée à gagner cette guerre”, a déclaré Rutte dans le message. “La coordination du soutien militaire international reste essentielle dans les mois à venir.”

Avant la réunion de mardi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a salué les Pays-Bas comme “un partisan clé de l’aide à la sécurité en Ukraine”. Les Pays-Bas ont déjà versé environ 3 milliards de dollars pour soutenir l’Ukraine et se sont engagés à dépenser environ 1 milliard de dollars de plus.

Kirby a déclaré que les deux dirigeants prévoyaient également de discuter du Sommet pour la démocratie, qu’ils co-organisent avec le Costa Rica, la Corée du Sud et la Zambie fin mars.

Biden a accueilli le sommet inaugural de la démocratie en décembre 2021, que l’administration a présenté comme le début d’une conversation mondiale sur la meilleure façon d’arrêter le recul de la démocratie.

Aamer Madhani, Associated Press