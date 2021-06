Biden accueillera la célébration de l’indépendance de Covid le 4 juillet à la Maison Blanche malgré 600 000 décès dus au virus aux États-Unis

JOE Biden organisera une énorme célébration le 4 juillet à la Maison Blanche le mois prochain pour marquer le retour effectif des États-Unis à la normale après 16 mois de restrictions sur les coronavirus.

Bien que les États-Unis aient dépassé mardi le sombre cap des 600 000 décès, la Maison Blanche exprime la certitude croissante que le 4 juillet constituera un moment historique dans l’indépendance du pays vis-à-vis du virus.

Lisez notre blog en direct sur la conférence de presse Joe Biden pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Biden accueillera son plus grand événement à ce jour le 4 juillet, avec plus de 1 000 personnes invitées à la Maison Blanche Crédit : AP

La Maison Blanche espère que le 4 juillet marquera l’indépendance relative du pays vis-à-vis du virus Crédit : Reuters

La nouvelle de la célébration intervient également alors que la nation ne devrait plus atteindre son objectif de faire vacciner 70% de tous les adultes avant les vacances, comme Biden l’avait précédemment promis.

Alors que les taux de cas et les décès liés au COVID-19 chutent à des niveaux jamais vus depuis les premiers jours de l’épidémie, les voyages reprennent et les écoles et les entreprises rouvrent, Biden proclame « un été de liberté » pour célébrer un retour à la vie pré-pandémique.

La célébration du 4 juillet de Biden, qui comprendra des feux d’artifice au-dessus du National Mall, sera le plus grand rassemblement qu’il ait organisé jusqu’à présent depuis son entrée en fonction.

Il prévoit d’accueillir 1 000 premiers intervenants, travailleurs essentiels et militaires et leurs familles sur la pelouse sud pour un barbecue.

La Maison Blanche a également invité les gouvernements des États et locaux à organiser leurs propres événements le 4 juillet « pour honorer notre liberté, saluer ceux qui ont servi en première ligne et célébrer nos progrès dans la lutte contre cette pandémie ».

« L’Amérique se dirige vers un été radicalement différent de l’année dernière », a écrit l’administration Biden dans un e-mail obtenu par l’Associated Press. « Un été de liberté. Un été de joie. Un été de retrouvailles et de célébrations. »

Le plan montre le changement radical de mentalité depuis que Biden il y a à peine trois mois a prudemment espéré que les gens pourraient organiser de petits barbecues d’ici le quatrième.

Les États-Unis sont en passe de franchir le sombre cap des 600 000 décès mardi Crédit : AP

33,4 millions de cas de Covid-19 ont été enregistrés aux États-Unis depuis le début de la pandémie Crédit : AFP

A Washington, le National Mall accueillera le traditionnel feu d’artifice Crédit : Getty

« D’ici le 4 juillet, il y a de fortes chances que vous, votre famille et vos amis puissiez vous réunir dans votre jardin ou dans votre quartier et organiser un barbecue et un barbecue et célébrer le jour de l’indépendance », a-t-il déclaré le 11 mars.

« Cela ne signifie pas de grands événements avec beaucoup de monde ensemble, mais cela signifie que de petits groupes pourront se réunir. »

Cependant, grâce à une vaste augmentation des efforts de vaccination, le rythme de la réouverture s’est considérablement accéléré depuis mars.

Avant le Memorial Day, le CDC a assoupli ses directives de port de masque pour les Américains entièrement vaccinés.

Et maintenant, les responsables considèrent le Quatrième comme la date de coup d’envoi officieuse d’une nouvelle phase de la riposte américaine à la pandémie.

Le gouvernement fédéral cherche à tourner la page de la crise de santé publique nationale et à se concentrer sur un renouveau économique et civique à la maison tout en mobilisant un soutien pour les vaccinations dans le monde entier.

Moins de 370 000 Américains reçoivent désormais leur première dose en moyenne chaque jour Crédit : AP

La Maison Blanche a également invité les gouvernements des États et locaux à organiser leurs propres événements le 4 juillet «pour honorer notre liberté» Crédit : La Méga Agence

L’annonce optimiste contraste avec la réalité plus sombre en Europe, où Biden est en tournée de huit jours dans trois pays.

En Europe, Biden et d’autres membres du G7 ont annoncé leur intention de fournir 1 milliard de vaccins aux pays les plus pauvres, dont 500 millions en provenance des États-Unis.

Les groupes d’aide, cependant, ont déclaré qu’un engagement beaucoup plus important est nécessaire pour vaincre le virus dans le monde entier.

L’effort de vaccination américain est également loin d’être terminé.

Moins de 370 000 Américains reçoivent désormais leur première dose en moyenne chaque jour, contre près de 2 millions par jour il y a deux mois.

En conséquence, les États-Unis devraient manquer de peu l’objectif de Biden d’avoir au moins 70% des adultes partiellement vaccinés d’ici le 4 juillet.

Plus de 600 000 Américains sont morts du virus depuis mars Crédit : AFP

Environ 65% des adultes – environ 174,2 millions de personnes – ont reçu au moins une dose de vaccin COVID-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les États-Unis sont actuellement en passe de porter ce nombre à 68 % d’ici le 4 juillet.

Même si le pays dans son ensemble atteint l’objectif de 70% le mois prochain, au moins 30 États devraient être en deçà de ce nombre.

Pour atteindre son objectif, Biden aurait besoin de vacciner environ 14 millions de plus en moins de trois semaines.

Alors que quelques États, dont le Vermont et Hawaï, ont atteint des taux de vaccination supérieurs à 80 pour cent, un certain nombre d’États dirigés par le GOP sont loin derrière.

« Peu importe où nous en sommes le 4 juillet, nous ne fermons pas nos portes », a déclaré la semaine dernière l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

« Le 5 juillet, nous allons continuer à faire pression pour vacciner davantage de personnes à travers le pays. »

Le président démocrate a l’intention d’utiliser ses remarques du 4 juillet pour souligner la « réponse en temps de guerre » de l’administration avec une campagne de vaccination qui a contribué à réduire les cas et les décès d’environ 90% par rapport à ce qu’ils étaient avant son entrée en fonction le 20 janvier.