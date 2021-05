Biden accueille vendredi Moon Jae-in de la Corée du Sud à la Maison Blanche

WASHINGTON – Le président Joe Biden accueillera vendredi le président sud-coréen Moon Jae-in à la Maison Blanche alors que les deux dirigeants cherchent à dénucléariser complètement la péninsule coréenne après l’échec des administrations américaines passées dans cet objectif.

Biden pousse un terrain d’entente entre l’approche du «grand marché» de l’ancien président Donald Trump et la «patience stratégique» de Barack Obama pour arrêter le programme d’armes nucléaires de la Corée du Nord.

Le rassemblement marquera la deuxième réunion bilatérale en personne de Biden dans sa jeune présidence après avoir accueilli le Premier ministre japonais Yoshihide Suga à la Maison Blanche le mois dernier. Cela vient après que l’administration Biden a récemment achevé un examen de la politique de la Corée du Nord, dont le programme nucléaire Biden a qualifié de « menace sérieuse » dans son premier discours au Congrès.

Alors que Trump a pris la décision sans précédent de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un – le comblant régulièrement d’éloges et d’admiration – Biden soutient une « approche calibrée et pratique » pour poursuivre la dénucléarisation, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Cela inclut l’exploration de la diplomatie avec la Corée du Nord dans un objectif de «progrès pratique» pour accroître la sécurité des États-Unis et de leurs alliés. Biden et Moon devraient discuter de cette approche vendredi, bien que la Maison Blanche n’ait pas détaillé les stratégies impliquées.

« Nous comprenons où les efforts précédents dans le passé ont eu des difficultés et nous sommes déterminés à essayer de tirer les leçons de ces efforts passés », a déclaré un haut responsable de l’administration Biden, qui a accepté de discuter de la politique étrangère du président avec la Corée sous couvert d’anonymat.

Le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin se sont rendus à Séoul pendant quatre jours en mars, effectuant le premier voyage au niveau du Cabinet de l’administration Biden à l’étranger.

Toujours en mars, l’administration Biden a discrètement contacté le gouvernement nord-coréen « pour réduire les risques d’escalade », a déclaré un responsable de l’administration à l’époque, mais n’a pas reçu de réponse. Plus tard dans le mois, la Corée du Nord a effectué des tests de missiles à courte portée, quelques jours après que la sœur de Kim ait menacé les États-Unis et la Corée du Sud d’avoir organisé des exercices militaires conjoints.

Les responsables de Biden ont minimisé l’importance des tests qui n’étaient pas interdits par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. La Corée du Nord n’a pas effectué d’essais nucléaires ou de missiles à longue portée depuis la première réunion face à face de Trump avec Kim à Singapour en 2018, mais les analystes estiment que la Corée du Nord n’a pas abandonné sa capacité nucléaire. Trois sommets entre Kim et Trump n’ont pas abouti à un accord nucléaire concret.

« Je ne m’attends pas à ce que cela soit en tête de son agenda », a déclaré jeudi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, lorsqu’on lui a demandé si Biden avait exclu une réunion avec Kim.

Matthew Ha, analyste de recherche pour la Fondation pour la défense des démocraties, un groupe de réflexion sur la politique étrangère, a déclaré que Biden et Moon doivent coordonner une « stratégie politique partagée et combinée » pour la Corée du Nord qui définit « les hypothèses sous-jacentes concernant les intérêts stratégiques du régime de Kim et objectifs. »

Biden réaffirmera également « l’alliance à toute épreuve » entre les États-Unis et la Corée du Sud lors de la réunion de vendredi, a déclaré le responsable de l’administration, et discutera de la santé mondiale, des efforts de lutte contre le changement climatique et de la collaboration sur les nouvelles technologies.

Moon devrait également profiter de la réunion, selon Reuters, pour rechercher un partenariat afin d’exploiter l’approvisionnement américain en vaccins COVID-19. Cette semaine, Biden a annoncé que les États-Unis partageraient 20 millions de doses de vaccins Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson en plus de 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca, qui n’a pas été autorisé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis par la Food and Drug Administration.

Psaki a déclaré que l’administration décidera quels pays recevront les vaccins d’une manière équitable et juste qui atteindra les parties du monde qui en ont le plus besoin.

Moon, arrivé mercredi à Washington, sera rejoint par des chefs d’entreprise sud-coréens. Ils devraient participer à une table ronde à la Maison Blanche avec la secrétaire au Commerce Gina Raimondo et son homologue sud-coréen pour discuter des investissements dans les semi-conducteurs, la technologie des batteries et le haut débit 5G.

Jeudi, Moon a visité le cimetière national d’Arlington, où il a déposé une couronne sur la tombe du soldat inconnu.

Avec Moon présent, Biden décernera vendredi la médaille d’honneur au colonel à la retraite de l’armée américaine Ralph Puckett Jr. pour ses actes de bravoure pendant la guerre de Corée. Ce sera la première fois qu’un dirigeant étranger participera à une cérémonie présidentielle de médaille d’honneur.

Puckett, qui a servi en tant que commandant de la 8e US Army Ranger Company, a traversé trois fois une zone ouverte tout en dirigeant son unité lors d’une attaque de jour du 25 au 26 novembre 1960, selon la Maison Blanche. Ses efforts ont attiré le feu de l’ennemi, permettant aux rangers de prendre le contrôle d’une colline que l’ennemi avait occupée.

