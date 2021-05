Biden accueille McConnell, McCarthy, Schumer et Pelosi lors d’une réunion à la Maison Blanche

Le président Joe Biden, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY) à droite et le chef de la minorité Mitch McConnell (R-KY) rendent hommage au policier du Capitole américain William Evans, alors que sa dépouille repose en honneur dans la rotonde du Capitole américain le 13 avril. , 2021 à Washington, DC.

WASHINGTON – Le président Joe Biden accueille mercredi à la Maison Blanche les dirigeants démocrates et républicains des deux chambres du Congrès, la première fois de sa présidence que Biden a rencontré en personne le soi-disant Big 4.

Du côté démocrate, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, de New York, et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de Californie, devraient tous deux assister, tandis que les républicains seront représentés par le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, du Kentucky, et le chef de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, de Californie.

La réunion intervient au milieu de négociations entre la Maison Blanche et les principaux membres du Congrès sur les principaux éléments du programme législatif de Biden, y compris son plan de dépenses d’environ 4000 milliards de dollars pour reconstruire l’infrastructure en ruine du pays et financer des services de garde d’enfants abordables et universels pré-K.

Le premier élément de la proposition en deux parties est le 2,3 billions de dollars Plan d’emploi américain, qui vise un large éventail de dépenses d’infrastructure couvrant à la fois des projets traditionnels tels que les routes et des efforts plus progressifs tels que l’expansion du haut débit.

La deuxième partie de l’agenda de Biden est le 1,8 billion de dollars Plan des familles américaines, qui propose de financer quatre années supplémentaires d’éducation universelle gratuite, de subventionner la garde d’enfants pour les familles de la classe moyenne et d’élargir les congés familiaux payés et les crédits d’impôt pour enfants.

Les républicains ont déjà hésité à la fois sur le prix et le contenu des plans de Biden.

Mais le but de la réunion de mercredi n’est pas de résoudre les désaccords, a déclaré mardi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. Il s’agira plutôt de discuter «où nous pouvons trouver un accord commun, où il y a une opportunité de travailler ensemble pour aller de l’avant».

« Il existe de nombreuses façons d’aborder une réunion comme celle-ci … vous pourriez passer toute la réunion à parler des points de désaccord. Il n’y en a pas de pénurie. Ou vous pouvez passer votre temps à chercher des opportunités pour trouver un terrain d’entente. [Biden] va choisir ce dernier », a déclaré Psaki.

Au cours de sa campagne présidentielle, Biden a promis d’atteindre l’autre côté de l’allée et de trouver des zones de consensus entre les deux parties, ce qui, selon lui, aiderait à réparer la nation profondément divisée.

Pourtant, les républicains disent que la seule façon dont Biden pourrait espérer gagner un soutien bipartisan pour une partie de son programme législatif est de réduire son plan d’infrastructure à moins de la moitié de sa taille actuelle et de le financer non pas avec des hausses d’impôts sur les entreprises, comme le propose Biden, mais avec des frais d’utilisation sur les chauffeurs et les passagers en transit.

En ce qui concerne le plan familial et de garde d’enfants, peu de domaines de compromis, voire aucun, ont émergé jusqu’à présent.

Biden se retrouve également à la recherche d’un terrain d’entente avec un parti républicain profondément divisé, ce qui complique encore le calcul politique.

La réunion de mercredi a lieu quelques heures seulement après que les républicains de la Chambre ont expulsé la représentante Liz Cheney, Wyo., De son poste de présidente de la conférence du GOP suite à son refus d’accepter le mensonge de l’ancien président Donald Trump selon lequel les élections de 2020 ont été truquées.

Ceci est une histoire en développement, veuillez revenir pour les mises à jour.