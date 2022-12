Biden accueille Macron pour un dîner d’État. Voici à quoi s’attendre.

WASHINGTON – Plus d’un an après qu’un contretemps transatlantique a menacé de détériorer les relations américano-françaises, le président Emmanuel Macron et son épouse seront jeudi à la Maison Blanche en tant qu’invités d’honneur pour le premier dîner d’État depuis l’entrée en fonction du président Biden.

Dans les jours qui ont précédé le dîner en cravate noire, le bureau de la première dame, qui gère l’essentiel de la planification, s’est efforcé de montrer que les relations étaient fortes alors que la Maison Blanche marque un retour du faste diplomatique qui était en grande partie sur tenir pendant la pandémie.

“Ce dîner a été inspiré par les couleurs communes de nos drapeaux”, a déclaré la première dame, Jill Biden, en dévoilant le menu et les décorations florales du dîner. « Et nos valeurs communes : liberté et démocratie, égalité et solidarité. Ceux-ci forment le fondement sur lequel notre amitié durable a été construite.

Les hommages allaient de la conception du menu aux verres à vin de fabrication française. Les dirigeants porteront un toast avec du vin de fabrication américaine, et une image de la Statue de la Liberté, un cadeau de la France, sera la toile de fond des toasts.