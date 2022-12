Biden accueille Macron au milieu des frictions sur la loi climatique américaine

WASHINGTON (AP) —

Les présidents Joe Biden et Emmanuel Macron célèbrent la relation de longue date entre les États-Unis et la France – mais ce sont des amis avec des différences. Le président français profite de sa visite à Washington pour critiquer vivement certains aspects de la loi sur le climat signée par le président américain, la qualifiant de mauvais accord pour l’Europe.

Biden devrait honorer Macron avec le premier dîner d’État de sa présidence jeudi soir. Tout d’abord, les deux dirigeants s’assiéront dans le bureau ovale pour des entretiens matinaux qui, selon les responsables des deux parties, devraient se concentrer en grande partie sur les efforts des dirigeants pour rester unis dans leur réponse à la guerre de la Russie en Ukraine et pour coordonner leur approche face à une guerre de plus en plus Chine affirmée.

Mais avant la réunion de jeudi, Macron a clairement indiqué que lui et d’autres dirigeants européens restaient profondément préoccupés par les incitations d’une nouvelle loi radicale sur le climat qui favorise la technologie climatique de fabrication américaine, y compris les véhicules électriques.

Macron a critiqué mercredi la législation, connue sous le nom de loi sur la réduction de l’inflation, lors d’un déjeuner avec des législateurs américains et à nouveau lors d’un discours à l’ambassade de France. Le président français a déclaré que si les efforts de l’administration Biden pour lutter contre le changement climatique doivent être applaudis, les subventions constitueraient un énorme revers pour les entreprises européennes.

“Les choix qui ont été faits … sont des choix qui vont fragmenter l’Occident”, a déclaré Macron à l’ambassade de France. Il a ajouté que la législation “crée de telles différences entre les États-Unis d’Amérique et l’Europe que tous ceux qui travaillent dans de nombreuses entreprises (aux États-Unis), ils vont juste penser, ‘Nous ne faisons plus d’investissements de l’autre côté de l’Atlantique.'”

Séparément, lors du déjeuner avec des membres du Congrès des deux partis, ainsi que des chefs d’entreprise et des diplomates, Macron a déclaré que les grandes nations industrielles devaient faire plus pour lutter contre le changement climatique et promouvoir la biodiversité.

Il a critiqué un accord conclu lors d’un récent sommet sur le climat en Égypte, au cours duquel les États-Unis et d’autres pays riches ont convenu d’aider à payer les dommages qu’un monde en surchauffe inflige aux pays pauvres. L’accord comprend peu de détails sur la manière dont il sera payé, et Macron a déclaré qu’une approche plus globale était nécessaire – “pas seulement un nouveau fonds que nous avons décidé qui ne sera pas financé et même s’il est financé, il ne sera pas correctement alloué. ″

S’exprimant après ses remarques préparées et sans caméras présentes, Macron a visé la loi sur la réduction de l’inflation, qualifiant les subventions de nuisibles aux entreprises françaises et à d’autres en Europe, selon une personne présente à la réunion à huis clos. La personne a requis l’anonymat pour évoquer les commentaires privés de Macron.

L’Union européenne s’est dite préoccupée par le fait que les crédits d’impôt de la loi sur le climat, y compris ceux visant à encourager les Américains à acheter des véhicules électriques, seraient discriminatoires à l’encontre des producteurs européens et enfreindraient les règles de l’Organisation mondiale du commerce.

Le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, a réitéré mercredi qu’il pensait que certaines parties de la loi n’étaient pas compatibles avec l’OMC.

“Je pense que ce point de vue est largement partagé par les pays qui sont attachés à un ordre commercial multilatéral”, a-t-il déclaré aux journalistes à Berlin. “Les Américains savent que nous le voyons ainsi et la Commission européenne le leur aura dit aussi.”

Macron avait prévu de défendre ses arguments auprès des responsables américains contre les subventions, soulignant qu’il est crucial que “l’Europe, comme les États-Unis, sorte plus forte… pas plus faible” alors que le monde sort du tumulte de la pandémie et de l’invasion russe de l’Ukraine, selon un haut responsable du gouvernement français qui a informé les journalistes sous couvert d’anonymat pour avoir un aperçu des entretiens privés.

Les responsables de l’administration Biden ont répliqué que la législation aide grandement les États-Unis à atteindre les objectifs mondiaux de lutte contre le changement climatique. Mercredi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a fait valoir que la législation offrirait également de nouvelles opportunités aux entreprises françaises et à d’autres en Europe.

“Il existe un certain nombre de dispositions qui contribueront à la croissance du secteur de l’énergie propre dans le monde”, a déclaré Jean-Pierre aux journalistes. « Il présente des opportunités importantes pour les entreprises européennes, ainsi que des avantages pour la sécurité énergétique de l’UE. Et ce n’est pas un jeu à somme nulle pour nous.

Les derniers commentaires directs de Macron interviennent après qu’il a haussé les sourcils au début du mois lors d’un discours prononcé lors d’un sommet à Bangkok. Il a qualifié les États-Unis et la Chine de “deux gros éléphants” qui sont sur le point de créer “un gros problème pour le reste de la jungle”. Sa visite intervient également alors que Washington et Paris surveillent la Chine après que des manifestations ont éclaté le week-end dernier dans plusieurs villes du continent et à Hong Kong au sujet de la stratégie «zéro COVID» de Pékin.

“La question de la Chine sera très importante à l’ordre du jour des deux prochains jours”, a déclaré mercredi à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Macron a rencontré mercredi le vice-président Kamala Harris au siège de la NASA à Washington alors que les deux parties cherchaient à mettre en évidence la coopération américano-française dans l’espace. En juin, la France a signé les accords d’Artemis, un ensemble de principes dirigés par la NASA et utilisés pour régir l’utilisation civile internationale de l’espace. Le même mois, les États-Unis ont tenu leur promesse de rejoindre l’Observatoire Space for Climate dirigé par la France, qui est destiné à modéliser et à suivre le changement climatique.

Macron a également fait une halte au cimetière d’Arlington. Lui et sa femme, Brigitte, ont ensuite eu un dîner privé avec Biden et la première dame Jill Biden dans un restaurant du quartier de Georgetown à Washington.

En plus de son entretien avec le bureau ovale de Biden jeudi, Macron sera invité par Harris pour un déjeuner au département d’État avant le dîner d’État du soir pour quelque 350 invités, un gala fastueux qui aura lieu dans un énorme pavillon de tentes construit sur le White Maison Pelouse Sud.

Le gagnant d’un Grammy, Jon Batiste, devrait assurer l’animation de la soirée.

