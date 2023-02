Biden accueille les gouverneurs GOP et Dem à la Maison Blanche pour le dîner

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le président Joe Biden, accueillant les gouverneurs républicain et démocrate pour une affaire de cravate noire à la Maison Blanche, a levé son verre pour porter un toast.

Debout sous un portrait d’Abraham Lincoln, il a dit aux personnes présentes de se rappeler qui elles étaient. « Nous sommes les États-Unis d’Amérique. Nous pouvons faire de grandes choses si nous le faisons ensemble.

“Acclamations!” répondit la foule tandis que le tintement des verres résonnait dans la salle à manger officielle.

Biden a organisé le dîner pour les membres de la National Governors Association à la Maison Blanche pour la première fois de son administration. C’est généralement une tradition, mais le dîner a eu lieu l’année dernière à Mount Vernon, le domaine de Virginie de George Washington, et pratiquement en 2021 à cause du COVID-19.

Le dîner a eu lieu alors que les dirigeants fédéraux semblaient plus divisés que jamais, la nouvelle majorité républicaine à la Chambre courtisant une confrontation risquée au plafond de la dette.

Samedi à la Maison Blanche, cependant, le message était la solidarité – et pas seulement parce que la salle était bondée de gouverneurs, de conjoints et de membres du Cabinet. Biden et les dirigeants des deux associations, le gouverneur républicain Spencer Cox de l’Utah et le gouverneur démocrate Phil Murphy du New Jersey, ont évoqué la nécessité de mettre de côté les différences politiques de plus en plus rancunières afin de travailler ensemble pour améliorer la nation.

“Je pense que lorsque nous travaillons ensemble, cela fonctionne”, a déclaré Biden, ajoutant qu’il travaillerait pour être un peu plus bipartisan et a salué le travail des gouverneurs.

Les tables étaient dressées avec des nappes de velours violet (clin d’œil au bipartisme), de la porcelaine portant le sceau présidentiel et de grands centres de table floraux blancs et roses.

Les membres du cabinet étaient mélangés avec des gouverneurs en robes de bal, smokings et paillettes. La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, était assise près de la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo. Le gouverneur du Maryland Wes Moore et le gouverneur de New York Kathy Hochul, tous deux démocrates, étaient assis près du vice-président Kamala Harris. Non loin de là se trouvaient les gouverneurs républicains. Bill Lee du Tennessee et Doug Burgum du Dakota du Nord.

La première dame Jill Biden a organisé un événement de projet de service plus tôt samedi pour les conjoints, mais elle a dû sauter un événement le vendredi parce qu’elle ne se sentait pas bien. Elle a été testée négative pour COVID-19.

Biden, qui ne boit pas, a porté le toast avec sa main gauche, expliquant que son grand-père lui avait dit que c’était exactement ce que vous faisiez lorsque vous n’aviez pas d’alcool dans le verre. Cox, qui ne boit pas non plus, a fait de même quand il a porté un toast, disant à la pièce que c’était du soda au gingembre.

“C’est symbolique que les républicains et les démocrates rompent le pain ensemble”, a déclaré Cox. “C’est ce qui manque.”

“Et je crois que le peuple de notre pays, du moins la majorité épuisée, veut que nous en fassions davantage.”

Cox a remercié Biden et la première dame avant de présenter Murphy, qui a plaisanté en disant qu’il tenait définitivement son verre dans sa main droite. Il a déclaré que leurs affiliations partisanes étaient moins importantes que le surnom commun d ‘«Américains».

Après le dîner, les invités se sont rendus dans la East Room, où le chanteur country Brad Paisley a interprété la chanson “American Saturday Night” et d’autres airs.