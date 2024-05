Biden accueille le Kenya lors de sa visite aux États-Unis alors qu’il apparaît comme un partenaire essentiel

WASHINGTON — Ce qui est au menu à la Maison Blanche lors de la visite du président kenyan William Ruto : des côtes levées fumées et du homard beurré. Ce qui n’est pas au menu : Une invitation pour le leader africain à s’adresser à une session conjointe du Congrès.

Cette absence de cap a laissé de nombreux législateurs furieux.

Alors même que le président Joe Biden s’apprête à offrir à Ruto et à son épouse Rachel un somptueux dîner d’État jeudi soir, certains craignent que l’absence d’honneur qui a été accordé à tous les récents chefs d’État en visite ne laisse un arrière-goût amer.

De nombreux législateurs éminents sont mécontents du rejet par le président de la Chambre, Mike Johnson, d’une réunion conjointe du Congrès avec Ruto, qui avait été proposée par la commission des Affaires étrangères de la Chambre pour « souligner l’importance des relations entre les États-Unis et le Kenya ». Son bureau a invoqué des problèmes de « calendrier » pour justifier ce refus.

Le voyage de Ruto est la première visite d’État d’un président kenyan aux États-Unis depuis deux décennies et la première d’un dirigeant africain depuis 2008. Le dernier dirigeant africain à s’adresser au Congrès était la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, qui a pris la parole à la Chambre des représentants en 2006.

« Un affront à la diplomatie américaine »

Dans une lettre adressée à Johnson, le représentant Steven Horsford, président du Congressional Black Caucus, a qualifié cette décision d’« affront à la diplomatie américaine », ajoutant qu’elle était « particulièrement troublante » étant donné que d’autres chefs d’État venus aux États-Unis pour une visite officielle au cours du 118ème Le Congrès a été invité à s’adresser au Congrès.

La lettre, signée par plus de 60 membres du Congressional Black Caucus, dont le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries, exigeait que Ruto soit « traité avec le même respect accordé aux autres chefs d’État ».

Les récents chefs d’État, dont le Premier ministre japonais Fumio Kashida, le Premier ministre indien Narendra Modi, le président israélien Isaac Herzog et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, se sont tous adressés à la session conjointe du Congrès.

« Ne pas inviter le président Ruto envoie un message dangereux au monde », a écrit Horsford. « À propos des pays que le Congrès américain juge dignes de s’adresser au Congrès et qui diminuent l’importance des relations de notre nation avec le continent africain. »

Les législateurs préviennent que les « adversaires » travaillent à ébranler les alliances américaines

Interrogé sur sa décision, le bureau de Johnson a envoyé une déclaration à USA TODAY affirmant que des « contraintes de calendrier » étaient la raison de l’absence d’invitation.

« Nous avons offert à l’ambassade du Kenya plus de 90 minutes d’engagement, y compris une visite individuelle avec le président Johnson, une réunion de direction bipartite avec le président Johnson, le leader Jeffries et les présidents et membres de haut rang des comités, ainsi qu’une réunion bicamérale », indique le communiqué. la réunion qui a eu lieu mercredi.

La représentante démocrate Barbara Lee, ainsi que d’autres législateurs, ont également écrit à Johnson pour souligner comment des « adversaires » comme la Chine, la Russie et l’Iran s’efforçaient de renverser les alliances américaines, en particulier en Afrique.

Ce pays d’Afrique de l’Est, qui s’apprête à déployer ses forces de police en Haïti alors que ce pays des Caraïbes fait face à la crise actuelle des gangs, apparaît comme un partenaire africain essentiel des États-Unis. Le choix de Johnson de ne pas donner à Ruto l’opportunité de s’adresser au Congrès contribue à créer une opportunité pour les adversaires autocratiques de faire une percée dans l’opinion publique africaine, ont prévenu les législateurs, ajoutant : « Le peuple du Kenya mérite plus de respect ».

La visite de Ruto marque 60 ans de partenariat officiel entre les États-Unis et le Kenya « fondé sur des valeurs partagées, une coopération approfondie et une vision commune de l’avenir », selon la Maison Blanche. Biden devrait également informer le Congrès jeudi qu’il a l’intention de désigner le Kenya comme un « allié non-OTAN » majeur. Il s’agit d’une désignation accordée par les États-Unis aux pays entretenant des relations de travail étroites et stratégiques avec l’armée et les civils de la défense américains.

Parmi les autres partenariats sur lesquels les deux pays travailleront, citons la paix et la sécurité mondiales, le développement économique, les droits de l’homme et la lutte contre la crise climatique.

Le dîner d’État, un outil diplomatique glamour, ouvrira la voie à une « amitié qui perdurera, contribuant à créer un avenir brillant et prospère », a déclaré la première dame Jill Biden.

Roses et orchidées

Le jeudi soir, les convives dîneront sous les étoiles, dans un pavillon de verre et éclairé de bougies.

Le décor de la soirée reflète l’amour de la première dame pour les chandelles qu’elle privilégie pour que les invités se sentent comme chez eux, même lorsqu’ils font partie d’un grand groupe, a déclaré Bryan Rafanelli, l’organisateur de l’événement pour la soirée.

L’espace, saturé de roses et de rouges chauds, sera décoré de roses et d’orchidées représentant les États-Unis et le Kenya.

« Alors que les invités quittent leur chemin illuminé par notre lune unique », a déclaré Biden. « J’espère qu’ils seront remplis de la même chaleur que celle que j’ai ressentie lors de mes visites au Kenya. »

Swapna Venugopal Ramaswamy est correspondant à la Maison Blanche pour USA TODAY. Vous pouvez la suivre sur X, anciennement Twitter, @SwapnaVenugopal