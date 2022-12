Biden accueille des dirigeants africains pour des discussions sur la sécurité, le commerce et l’espace extra-atmosphérique

Les responsables américains s’inquiètent de l’influence chinoise et russe sur le continent, ainsi que de l’instabilité causée par la famine, le changement climatique, les épidémies et les guerres. Les responsables américains disent qu’ils veulent également aider les pays africains à créer des opportunités économiques pour leur population croissante de jeunes. Et lors d’un forum mardi sur l’espace extra-atmosphérique, le Nigeria et le Rwanda sont devenus les premiers pays africains à signer les accords d’Artémis, un accord qui vise à établir des lignes directrices pour l’exploration spatiale.

Mokgweetsi Masisi, le président du Botswana, a déclaré mardi matin à la Brookings Institution que de nombreux pays africains se méfiaient des intentions des superpuissances mondiales et cherchaient à exercer une certaine influence sur les politiques de ces grands pays.

“Le monde n’a pas été extrêmement gentil avec l’Afrique”, a-t-il déclaré. « C’est presque comme si le découpage et la colonisation de l’Afrique prenaient une nouvelle forme sans les étiquettes de colonisation – mais une certaine mesure de conquête. Et nous essayons de nous éloigner de cela et de nous engager pour qu’ils travaillent avec nous et non sur nous et à travers nous.

Dans une stratégie pour l’Afrique dévoilée en août, la Maison Blanche a souligné la nécessité de renforcer les démocraties à travers le continent et de les aider à servir leurs citoyens, dans le but de soutenir la stabilité. M. Blinken a mis l’accent sur les mêmes thèmes dans un discours politique qu’il a prononcé en Afrique du Sud avant de se rendre en République démocratique du Congo et au Rwanda.

Les efforts de l’administration Biden pour promouvoir la démocratie ont inclus des programmes anti-corruption et un soutien au journalisme indépendant. Le gouvernement américain a organisé la participation de 25 journalistes africains au sommet.

Des dirigeants de 49 pays ainsi que l’Union africaine ont été invités. Les responsables américains n’ont pas invité les dirigeants de quatre pays qui ont eu des coups d’État récents et que l’Union africaine a suspendus de sa liste de membres : le Mali, le Soudan, la Guinée et le Burkina Faso.

“Nous continuons à travailler séparément avec ces pays pour encourager un retour à une transition démocratique, pour passer à une voie démocratique, nous sommes donc mieux placés pour avoir un partenariat solide avec ces pays”, a déclaré Molly Phee, la secrétaire adjointe de état des affaires africaines, a déclaré lors d’un point de presse avec des journalistes le 7 décembre.