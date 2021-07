Biden accueille des chefs de police alors que les démocrates tentent de contenir les retombées politiques

Le président Joe Biden a rencontré lundi des chefs de police et des élus américains à la Maison Blanche pour discuter de son plan pour faire face à une augmentation continue de la violence armée à l’échelle nationale.

« Nous reconnaissons que nous devons nous unir pour la première responsabilité de la démocratie: nous protéger les uns les autres », a déclaré Biden avant la réunion. « Et c’est ce que le peuple américain recherche lorsqu’il s’agit de réduire les crimes violents et la violence armée. »

Biden a été rejoint à la Maison Blanche par le procureur général des États-Unis Merrick Garland, le candidat démocrate à la mairie de New York Eric Adams, le chef de l’intervention communautaire ainsi que plusieurs maires et chefs de police de grandes et moyennes villes américaines pour discuter de sa stratégie de prévention de la criminalité armée, qui a été dévoilé le mois dernier.

La réunion intervient au milieu d’une épidémie de violence armée dans plusieurs des plus grandes villes du pays, un problème politique croissant pour les démocrates et le thème central de l’effort des républicains pour reprendre la Chambre et le Sénat l’année prochaine.

L’administration Biden est confrontée à un grand obstacle pour essayer d’équilibrer la lutte contre la violence armée avec la poursuite de la réforme de la police aux États-Unis après le meurtre de George Floyd l’année dernière, d’autant plus que le président a tenté de s’éloigner du « dépenser la police » des démocrates. Messagerie.

Au cours de la réunion, Biden a encouragé les communautés à utiliser 350 milliards de dollars du plan de sauvetage américain, un plan de secours en cas de pandémie de 1,9 billion de dollars adopté par le Congrès en mars, pour améliorer la sécurité publique. Cela comprend le renforcement de l’application de la loi et l’expansion des services communautaires qui préviennent le crime.

Une note envoyée par l’administration lundi a fourni des exemples de la façon dont les villes utilisent les fonds.

La ville de New York, par exemple, a proposé d’utiliser plus de 44 millions de dollars pour étendre les modèles d’intervention contre la violence communautaire et redéployer 200 offres de police supplémentaires pour effectuer des fonctions administratives sur le terrain.

Parmi les autres villes énumérées dans la note, citons Washington, qui a proposé d’utiliser 59 millions de dollars pour ajouter des places pour les cadets de la police, des services communautaires et une aide financière qui aideraient les citoyens impliqués dans la violence armée à réintégrer la communauté.

« Les dollars de sauvetage américains qui vont directement aux gouvernements locaux comme le nôtre nous permettent non seulement d’avoir les agents dont nous avons besoin, mais d’avoir les interrupteurs de violence communautaire dont nous avons besoin pour financer des programmes pilotes qui aideront les citoyens de retour … et tout cela soutient l’écosystème pour rendre les villes plus sûres », a déclaré la maire de Washington, Muriel Bowser, dans une interview à MSNBC.

Mais le plan de sauvetage américain n’est qu’une partie de la stratégie globale de Biden pour lutter contre les crimes violents.

La stratégie renforce également l’application de la loi fédérale sur les armes à feu en établissant une nouvelle politique de « tolérance zéro » pour les marchands d’armes à feu qui enfreignent les lois fédérales sur la vente d’armes à feu et en déléguant un nouveau pouvoir au Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ou ATF, pour révoquer les licences de revendeur. sur les premières infractions.

D’autres efforts fédéraux apportés par la stratégie comprennent la création de cinq nouvelles forces de frappe fédérales dirigées par l’ATF pour surveiller et intercepter la contrebande d’armes à feu le long de plusieurs couloirs de trafic d’armes importants entre les grandes villes.

Les statistiques fédérales montrent une augmentation significative des homicides à l’échelle nationale, avec un pic de 30% en 2020 par rapport à l’année précédente.

Partout au pays, les maires et les chefs de police ont eu du mal à expliquer ce qui se cache derrière la montée dans les fusillades de masse, les homicides et autres crimes violents.

Les experts soulignent une tempête parfaite de facteurs qui sont entrés en collision pendant la pandémie. Ils comprennent une augmentation des ventes d’armes à feu privées, un chômage généralisé et des ordonnances de séjour à domicile de Covid qui ont laissé les gens piégés à l’intérieur avec peu à faire.

Dans le même temps, les protestations contre les meurtres de Noirs par la police pourraient avoir ressources policières détournées loin des services de police traditionnels et a érodé la confiance du public dans l’application de la loi.

Cependant, bon nombre des facteurs qui auraient contribué à l’augmentation des crimes violents sont difficiles à quantifier.

Et étant donné que la police en Amérique a tendance à être très localisée, les options de Biden au niveau fédéral sont limitées.

— Christina Wilkie de CNBC a contribué à ce rapport.