Biden accueille 21 nouveaux citoyens américains lors d’une cérémonie de naturalisation à la Maison Blanche

Vendredi, le président Joe Biden a organisé une cérémonie de naturalisation pour prêter serment et accueillir 21 nouveaux citoyens américains avant le jour de l’indépendance.

« Ce sont les rêves d’immigrants comme vous qui construisent l’Amérique et continuent d’injecter une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité et une nouvelle force », a déclaré Biden lors de la cérémonie dans la salle est de la Maison Blanche.

Le président a été rejoint lors de l’événement par le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, qui a raconté l’histoire du voyage de ses parents immigrants aux États-Unis en tant que réfugiés.

« Notre pays est aussi meilleur aujourd’hui parce que son identité et son tissu en tant que nation d’immigrants sont plus forts grâce à vous », a déclaré Mayorkas après l’assermentation des nouveaux citoyens.

Tracy Renaud, directrice par intérim des services américains de citoyenneté et d’immigration, a prêté serment. L’USCIS annoncé jeudi qu’il tiendrait 170 cérémonies de naturalisation au cours de la première semaine de juillet.

La cérémonie jubilatoire à la Maison Blanche a démenti le défi auquel l’administration Biden est confrontée alors qu’elle s’efforce d’endiguer la crise des migrants en cours à la frontière américano-mexicaine.

Le président est entré en fonction en s’engageant à mener une politique d’immigration à la fois plus humaine et plus ordonnée que celle de son prédécesseur, l’ancien président Donald Trump.

Lors de la cérémonie de vendredi, Biden a félicité les immigrants pour leurs contributions au pays, notant que beaucoup servent dans l’armée ou ont travaillé comme travailleurs de la santé et de première ligne pendant la pandémie.

Le président a également remis un prix à Sandra Lindsay, une infirmière de Long Island qui a immigré aux États-Unis depuis la Jamaïque à l’âge de 18 ans.

Lindsay a été la première personne en Amérique à être complètement vaccinée en dehors des essais cliniques, a déclaré Biden. Ses gommages feront partie d’une future exposition sur Covid à la Smithsonian Institution, a-t-il ajouté.

« Depuis la fondation de notre nation, l’idée par excellence en Amérique a été nourrie et avancée par les contributions et les sacrifices de tant de personnes, dont presque toutes étaient des immigrants », a déclaré Biden.

Le président en a également profité pour vanter les efforts de son administration pour réformer le système d’immigration.

Il a souligné son soutien au projet de loi sur la réforme de l’immigration présenté par les démocrates en février, qui comprend une gestion et une sécurité améliorées des frontières, et une voie vers la citoyenneté pour 11 millions de sans-papiers en Amérique.

Il a également salué les efforts du vice-président Kamala Harris pour identifier les « causes profondes » de la récente vague de migrants d’Amérique centrale arrivant à la frontière américano-mexicaine.

Harris s’est rendu à la frontière sud plus tôt ce mois-ci, mais a été critiqué par les républicains pour ne pas y être allé plus tôt.

Le cœur de la vague de migrants a été une augmentation sans précédent du nombre de mineurs non accompagnés appréhendés à la frontière et placés sous la garde du gouvernement américain pendant que des tuteurs appropriés sont localisés.

Mais ce nombre est en baisse constante depuis qu’il a atteint un sommet en mars de cette année. Mardi, 14 400 mineurs non accompagnés étaient pris en charge par le gouvernement américain, soit une baisse de 35% par rapport à il y a deux mois, lorsque le ministère de la Santé et des Services sociaux hébergeait plus de 22 000 mineurs.

Les démocrates et les militants pro-immigrés exhortent Biden à réduire davantage l’application des frontières et à faire davantage pour garantir le traitement humain des enfants et des familles migrants à la frontière sud.