Biden accorde 1 milliard de dollars à PG&E pour maintenir ouverte la centrale nucléaire de Diablo Canyon

L’administration Biden a déclaré lundi qu’elle accordait à Pacific Gas & Electric Co. une subvention de 1,1 milliard de dollars pour aider l’entreprise à empêcher la fermeture de Diablo Canyon, la dernière centrale nucléaire de Californie.

Diablo Canyon devait initialement être mis hors service en deux phases en 2024 et 2025, mais les législateurs de l’État ont voté en septembre pour le maintenir ouvert pendant cinq ans de plus. PG&E a demandé un financement dans le cadre de la phase initiale du programme de crédit nucléaire civil de 6 milliards de dollars du ministère de l’Énergie visant à maintenir ouverts les réacteurs nucléaires américains.

Le financement conditionnel, qui provient de la loi bipartite sur les infrastructures adoptée par le Congrès l’année dernière, crée une voie à suivre pour que Diablo Canyon reste ouvert et pourrait permettre à PG&E de rembourser une partie du prêt de 1,4 milliard de dollars pour l’usine que les législateurs ont approuvé.

Diablo Canyon est la plus grande source d’énergie de Californie et fournit 8,6 % de l’électricité totale de l’État et 17 % de l’électricité sans carbone de l’État. Diablo Canyon a aidé l’État à faire face aux pénuries d’électricité alors que les températures en Californie continuent d’augmenter et que les vagues de chaleur s’intensifient avec le changement climatique.

“Il s’agit d’une étape cruciale pour garantir que notre parc nucléaire national continuera à fournir une électricité fiable et abordable aux Américains en tant que plus grande source d’électricité propre du pays”, a déclaré la secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, dans un communiqué.

Cependant, les critiques de Diablo Canyon ont souligné que l’usine, qui est située à côté de l’océan Pacifique dans le comté de San Luis Obispo, est vulnérable aux tremblements de terre et qu’il n’y a pas de solution permanente d’élimination des déchets.

Les conditions finales de la subvention sont sujettes à négociation et à finalisation, a déclaré le ministère de l’Énergie, mais le financement est conçu pour couvrir les pertes anticipées de PG&E en gardant Diablo Canyon ouvert. Toutes les usines qui ont postulé au programme du Département de l’énergie ne reçoivent pas de financement dans cette phase initiale.