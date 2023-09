Biden accepte d’envoyer des missiles à longue portée en Ukraine

Cette nouvelle constitue une victoire majeure pour Zelensky et les responsables de Kiev, qui recherchent depuis longtemps les missiles. Les ATACMS ont une portée de 45 à 190 milles et les Ukrainiens soutiennent depuis longtemps qu’ils sont essentiels pour frapper profondément derrière les positions russes retranchées le long d’une ligne de front de 600 milles.

BNC a annoncé la nouvelle pour la première fois que les missiles avaient été approuvés.

Les responsables de l’administration Biden insistent toujours sur le fait qu’ATACMS ne sera pas une solution miracle. La guerre de 18 mois est toujours une bataille d’artillerie et les avancées se mesurent en pieds et non en miles. Le déminage occupe le temps des soldats, étouffant toute manœuvre rapide pour reconquérir un territoire. Les missiles nouvellement fournis aideront donc la cause de l’Ukraine, mais ils ne constitueront pas une arme révolutionnaire, affirment les responsables américains.

En fonction du moment où les missiles arriveront, ils viendront accroître la pression que l’Ukraine exerce ces dernières semaines sur la flotte russe de la mer Noire basée en Crimée. Vendredi, l’Ukraine a utilisé des missiles à longue portée pour frapper le quartier général de la flotte à Sébastopol, après avoir déjà touché des cales sèches abritant un navire de guerre russe et un sous-marin.

Ce qui complique les choses, c’est que les responsables militaires américains et européens estiment qu’il ne reste plus que quelques semaines à l’Ukraine pour atteindre les objectifs clés de la contre-offensive avant que l’hiver ne s’installe et ne rende les combats plus difficiles.

« Il reste encore un temps raisonnable, probablement environ 30 à 45 jours de combats », a déclaré le président des chefs d’état-major, le général Mark Milley. dit récemment . « Alors les pluies arriveront ; cela deviendra très boueux et il sera très difficile de manœuvrer.

La décision d’envoyer des ATACMS intervient alors que le Royaume-Uni et la France hésitent quant à la poursuite des livraisons de missiles de croisière à longue portée à l’Ukraine. Londres et Paris ont envoyé leurs missiles Storm Shadow et SCALP, qui atteignent respectivement environ 150 milles.

Cependant, la France arrêtera les expéditions de SCALP à court terme car ils sont nécessaires pour les propres caisses de Paris, a déclaré le général Stéphane Mille, chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace française, lors d’un point de presse lundi.

Mille a également laissé entendre que Paris repensait la durée pendant laquelle il pourrait continuer à envoyer des quantités importantes de ses propres armes en Ukraine.

« Après deux ans, nous devons maintenant avoir une autre discussion, car nous ne pouvons pas donner, donner, donner et voir nos systèmes s’effondrer pour l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Kiev a également poussé l’Allemagne à envoyer ses propres Missiles de croisière Taurus qui ont une portée de plus de 300 milles, mais Berlin s’est jusqu’à présent abstenu de le faire.

L’administration Biden a pesé la décision d’envoyer ATACMS pendant des semaines. Plus tôt en septembre, Kiev a fait pression sur Washington pour qu’il fasse un appel avant l’Assemblée générale de l’ONU, où Zelensky espérait célébrer cette décision avec Biden. Les responsables américains ont toutefois déclaré qu’il s’agissait d’un calendrier trop serré, soulignant qu’une décision n’avait pas encore atteint le bureau de Biden.